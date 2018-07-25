2018-07-26T11:06:40+03:00
Общество

Звонок больше не для учителя: прокуратура Спасского района признала незаконным задерживать детей после звонка

После того, как в школе прозвенел звонок после урока, учитель обязан отпустить детей на перемену
Юлия ДАНЧЕНКО
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Звонок больше не для учителя: прокуратура Спасского района признала незаконным задерживать детей после звонкаЗвонок больше не для учителя: прокуратура Спасского района признала незаконным задерживать детей после звонкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прокуратура Спасского района признала незаконным утверждение, что звонок звенит для учителя. Надзорный орган считает, что задерживать детей на уроке, нельяз - это является нарушением прав детей, сообщает прокуратура Нижегородской области.

Проводя мониторинг принятых образовательными организациями локальных нормативных актов, прокуратура Спасского района обнаружила, что в правилах внутреннего распорядка обучающихся в Красноватрасской средней школе, указано, что звонок с урока - это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об окончании урока, обучающийся вправе встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса.

Однако это противоречит СанПиНу к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, где четко обозначена продолжительность урока. И она не должна превышать 45 минут, за исключением первого класса и компенсирующего класса, где урок длится не больше 40 минут.

Таким образом, в прокуратуре решили, что превышение установленной продолжительности урока по инициативе учителя нарушает права учащихся на отдых между занятиями. Школе, где были выявлены нарушения, принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен.

Новость сразу же начали обсуждать во многих родительских чатах Нижнего Новгорода.

- Наконец-то, помню, как меня в детстве бесила эта фраза учителя, - написала Екатерина Наумова. - На одном уроке задерживают, потом бежишь, сломя голову в другой кабинет через всю школу, в туалет сходить не успеваешь, купить еду тоже не успеваешь, да еще и учитель на следующем уроке отчитывает за то, что опоздал.

- Ой да ладно, подумаешь, немного задержали, - возмутился Сергей Костылев. - Сегодня позже ушли, завтра раньше - у нас так было. Да и дети часто сами уроки срывают, пока они голдят, учитель не успевает все рассказать. Так лучше пусть он задержит урок и объяснит материал, чем потом дома среди ночи с родителми сидеть.

Однако директор нижегородской школы №91 и депутат гордумы Нижнего Новгорода Игорь Богданов тоже считает, что после звонка учитель не имеет права задерживать детей.

- Мы живем в демократическом государстве, звонок для всех. Когда звонок только для учителя, это напоминает тюрьму или колонию. Урок должен быть 45 минут, а перемена – святое дело. Я всегда говорю учителям: «Домашнее задание, данное после звонка, не воспринимается». Надо уметь рассчитывать урок так, чтобы успеть все провести за 45 минут. А со звонком дети должны освобождаться. Я высказываю недовольство, если учителя задерживают урок. В любой школе есть желающие свою расхлябанность на детях вымещать. Если дети отнимают время на уроке, значит учитель дает неграмотно материал или не интересно. Нет плохих детей, есть плохие взрослые. Нужно пзнать закон об образовании и выполнять закон, тогда все будет прекрасно.

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