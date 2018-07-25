Нижегородец до смерти замучил охотничью собаку, заставив ее бежать за машиной три километра

25 Июль 17:07 2018-07-26T15:52:48+03:00

Своих лаек Николай Воробьев воспитывал как детей — кормил с ложечки, учил плавать, качал на руках Фото: Из личного архива героя публикации

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Утро 23 июля в деревне Шеманиха Краснобаковского района начиналось как обычно — кричали запоздалые петухи, кто-то работал в саду. А лайки Гроза и Сатурн, пока хозяин не видит, незаметно выскользнули из дома.

- Они, бывает, убегают из вольера вдвоем. Сатурн один бы не побежал — его Гроза подначивает. Ей пять с половиной лет, она все в округе знает, а Сатурн еще маленький — даже двух годиков нет, потеряется один. Поэтому если сбегают, то всегда вдвоем, - вспоминает хозяин собаки Николай Воробьев.

Сколько себя помнит, 56-летний Николай живет в деревне Шеманиха, работает егерем, разводит лаек и охотится на дичь. Эти собаки всегда были его главной гордостью и смыслом жизни.

- Это мои дети, я их ращу, отдаю все самое лучшее — творожок, мясо, рыбу, - Плавать их учил, Сатурн у меня поплыл в полтора месяца. Мне никто не верил, а я заснял и показал — друзья от удивления аж присвистнули!

Убегали собаки не впервой, но в этот раз как-то уж слишком задержались. Когда спустя четыре часа собаки так и не вернулись, Николай собрался вместе с сыном на их поиски. Пока друзья прочесывали лес, мужчине позвонили из соседней деревни Быструха и сообщили, что собак видели там: «Твои что ли там бегают, рыжая и черная?». Я сразу выдохнул — нашлись.

Приехав в деревню, мужчины бросились расспрашивать местных жителей. Тут-то им и подвернулся Шамиль на серебристом ««Nissan Almera».

- Ваши собаки забили нашего козленка, нехорошо, - на ломаном русском ответил водитель автомобиля и ударил по газам.

-Да не было у него отродясь никакой живности, даже и двора нет, - засуетились стоявшие поблизости местные жители.

Тут Николаю позвонили друзья, прочесывающие лес:

- Коль, тут это…твоя собака нашлась. На дороге за поселком. Приезжай.

Судя по дрогнувшему голосу друга, мужчина сразу заподозрил неладное. И не ошибся. К телу Сатурна вели кровавые бороздки на асфальте. Сам пес валялся в траве и не дышал. Стертые до мяса лапы, кровь и проплешины, застывший навсегда оскал — Сатурн не собирался просто так сдаваться обидчику.

Фото: Татьяна Кодалова. Через месяц Сатурну должно было исполнится полтора года

Как рассказали местные жители, рассерженный владелец козленка прицепил собаку за ошейник к машине и поехал по деревне. Чтобы не шокировать окружающих, мститель сначала поехал тихим ходом. Ребятишки только смеялись, видя трусящую рядом с машиной собаку. Никто и представить не мог, что будет дальше! Едва выехав за деревню, мужчина вдарил по газам и выехал на трассу. Сатурн взвыл от боли и начал заваливаться на бок. На дороге, где мститель протащил измученное животное, остались клочки черной шерсти, потом и кровь. На такой бешеной скорости мужчина тащил собаку целых три километра.

- Да я б ему за козленка пять козлят подарил, деньги бы отдал, да все бы отдал. Зачем так мучить животное? Ну стукнул б палкой, убил, но издеваться так зачем? – еще не до конца осознавая случившееся, всхлипывает Николай.

- Пап, понимаешь, мы ведь когда с этим Шамилем разговаривали, Сатурн был еще жив, - перебивает отца сын егеря. - Он видел как ты приехал за собакой, и специально ее так измучил… На 15 минут опоздали мы.

Фото: Татьяна Кодалова. Изверг привязал собаку за ошейник к машине и тащил по асфальту три километра

Ночью нашлась и старшая подруга Сатурна — Гроза. Прибежала домой сама, мокрая, как будто пробиралась по болотам. То, что ей удалось выжить, многие считают чудом. Ну, а гибель Сатурна Николай Воробьев прощать не собирается – уже завтра он повезет его тело на экспертизу в Нижний Новгород. Мужчина твердо намерен судиться с обидчиком за жестокую расправу над четвероногим другом.