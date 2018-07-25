2018-07-26T09:54:00+03:00
Общество

Дом в микрорайоне Белый город в Нижнем Новгороде сдан с недоделанной крышей

Ключи от квартир в этом доме жители получили от министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня и врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Дом в микрорайоне Белый город в Нижнем Новгороде сдан с недоделанной крышей. Фото: НижстройкомДом в микрорайоне Белый город в Нижнем Новгороде сдан с недоделанной крышей. Фото: Нижстройком
Изменить размер текста:

В эксплуатацию дом №21/3 на бульваре 60-летия Октября сдали только в феврале 2018 года. И после первых сильных дождей выяснилось, что крыша сделана с нарушениями и не в состоянии выдержать большие потоки воды.

- Проливает весь наш дом с 26 до первого этажа, - возмущаются жители.

В домоуправляющей компании ООО «ЖЭК №2» о проблеме знают, но сделать пока ничего не могут.

- Ливневая канализация дома сделана с нарушениями, - рассказали нам в ООО «ЖЭК №2». – Раньше этого было не видно, но после того, как прошли сильные дожди, оказалась, что она не справляется. В результате крыша начала протекать. Мы своими силами быстро отремонтировали ливневку, но выявлять слабые места и усиливать их будет подрядная организация, которая занимается гарантийным ремонтом этого дома. Мы уже направили им официальную бумагу. Они согласны, что проблему нужно устранять. И будут делать это за свой счет.

Однако как долго все это будет длиться, не ясно. По словам экспертов, эти неполадки можно устранить за неделю. Но в ходе работ могут возникнуть дополнительные сложности, на устранение которых понадобятся дополнительные средства и время.

Но, скорее всего, это не последняя проблема дома. Эксперты говорят, что здесь очень много строительных недоделок, которые время от времени будут давать знать о себе.

Напомним, дом №21/3 на бульваре 60-летия Октября долгое время числился в числе долгостроев, а собственники – обманутыми дольщиками. Ключи от квартир им торжественно вручали министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень и врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин в начале этого года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Нижегородской области производство яиц увеличилось на 4,5%
СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения 13-летней Маши Ложкаревой
В ближайшие выходные в Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность
Жители опасаются эксгибициониста за Нижегородской ярмаркой
Правительство Нижегородской области проведет «горячую линию» по ветхому и аварийному жилью
Женщина на иномарке насмерть сбила пенсионерку на улице Горького
Глеб Никитин: «14 сельских дорог с привлечением средств федерального бюджета планируется построить в 2019 году»
На Автозаводе со 2 августа ограничено движение транспорта по улице Палисадная
Четыре светофора отключены в Нижнем Новгороде 3 августа
Нижний Новгород потратит 580 тысяч рублей на капрмонт пищеблока в школе №24
На улице Шапошникова полностью восстановили движение
В районах Нижегородской области завершилось обсуждение стратегии развития региона
Президент Хорватии поблагодарила Глеба Никитина за проведение ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Нижегородские компании задолжали за отопление и горячую воду миллиард рублей
Индивидуальный предприниматель потратит на содержание Нижневолжской набережной 890 тысяч рублей
В Нижегородской области открылся сезон охоты на медведя
Адвокаты Олега Сорокина обжалуют решение суда о продлении его ареста