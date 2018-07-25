Дом в микрорайоне Белый город в Нижнем Новгороде сдан с недоделанной крышей

25 Июль 15:40 2018-07-26T09:54:00+03:00

Ключи от квартир в этом доме жители получили от министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня и врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

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В эксплуатацию дом №21/3 на бульваре 60-летия Октября сдали только в феврале 2018 года. И после первых сильных дождей выяснилось, что крыша сделана с нарушениями и не в состоянии выдержать большие потоки воды.

- Проливает весь наш дом с 26 до первого этажа, - возмущаются жители.

В домоуправляющей компании ООО «ЖЭК №2» о проблеме знают, но сделать пока ничего не могут.

- Ливневая канализация дома сделана с нарушениями, - рассказали нам в ООО «ЖЭК №2». – Раньше этого было не видно, но после того, как прошли сильные дожди, оказалась, что она не справляется. В результате крыша начала протекать. Мы своими силами быстро отремонтировали ливневку, но выявлять слабые места и усиливать их будет подрядная организация, которая занимается гарантийным ремонтом этого дома. Мы уже направили им официальную бумагу. Они согласны, что проблему нужно устранять. И будут делать это за свой счет.

Однако как долго все это будет длиться, не ясно. По словам экспертов, эти неполадки можно устранить за неделю. Но в ходе работ могут возникнуть дополнительные сложности, на устранение которых понадобятся дополнительные средства и время.

Но, скорее всего, это не последняя проблема дома. Эксперты говорят, что здесь очень много строительных недоделок, которые время от времени будут давать знать о себе.

Напомним, дом №21/3 на бульваре 60-летия Октября долгое время числился в числе долгостроев, а собственники – обманутыми дольщиками. Ключи от квартир им торжественно вручали министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень и врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин в начале этого года.