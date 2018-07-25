СМИ: В офисе застройщика метро «Стрелка» проводит обыски УФСБ

25 Июль 14:45 2018-07-26T09:54:00+03:00

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25 июля в офис компании-застройщика станции метро «Стрелка» ООО «Управление строительства-620» в Нижнем Новгороде нагрянули сотрудники УФСБ по Нижегородской области. В настоящее время там проводятся обыски.

- Всех, кто находится в штабе, собрали в одном помещении, - сообщает «Коза-Пресс» со ссылкой на рабочих, присутствующих на месте событий. – Выходить им запретили. Единственное, что им дали – это бутылка с водой.

Пока официальной информации по этому поводу нет. В УФСБ по Нижегородской области данную информацию не подтвердили и не опровергли. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже направила официальный запрос в ведомство.

Напомним, проблемы у данной компании начали возникать давно. В частности, сроки строительства станции метро несколько раз переносились, а сами рабочие даже устраивали забастовку в связи с задержкой зарплаты. При этом со стороны регионального правительства выплаты подрядчику осуществлялись регулярно.

- Это единственный строящийся крупный объект, где работы проплачиваются авансом. За почти три года, что строится метро, генподрядчику было выплачено порядка 1,5 млрд рублей аванса. Более того, на сегодняшний день с нашей стороны, как заказчика, нет ни одного рубля и ни одного дня задержки по оплате выполненных работ. Так что ссылаться на то, что он не может выплатить зарплату, потому что ему не платит заказчик, подрядчик не может, - рассказывал в августе 2017 года генеральный директор ГУММиД Юрий Гаранин.

В результате, станция метро «Стрелка» была сдана только в июне 2018 года, перед самым чемпионатом мира по футболу. И, наконец, весной этого года стало известно, что нижегородское охранное предприятие предъявило компании иск о банкротстве.