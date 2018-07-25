2018-07-26T09:54:00+03:00
Дом. Семья

Белый мишка заехал в свой двухэтажный пентхаус в зоопарке «Лимпопо»

Справлять новоселье медведь будет 27 июля [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Белый мишка заехал в свой двухэтажный пентхаус в зоопарке «Лимпопо»Белый мишка заехал в свой двухэтажный пентхаус в зоопарке «Лимпопо»Фото: Зоопарк "Лимпопо"
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Приезда белых медведей нижегородцы ждали почти с таким же нетерпением, как футбольных болельщиков чемпионата мира. Да и подготовка к этому событию была ничуть не скромнее – на одно только строительство двухэтажного пентхауса для четвероногих ушло больше восьми месяцев.

- Это даже не вольер, а вольерный комплекс, - рассказал «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» директор зоопарка «Лимпопо» Владимр Герасичкин. – Здесь для медведей оборудован огромный бассейн, где они летом смогут купаться. А поблизости построено отдельное здание, где будет располагаться специальная берлога и клетка, где медведи будут кушать. Рядом будут фильтры для подготовки воды и теплопункт, обогревающий здание.

Справлять новоселье медведь будет 27 июля. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Справлять новоселье медведь будет 27 июля.Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Кстати, сам новый жилец уже начал обживаться на новом месте. И, судя по его довольной мордашке, хоромы пришлись ему по душе.

- Мишка уже оценил свой дом,- рассказывает Владимир Герасичкин. - Первым делом медведь испробовал водоем и остался очень доволен водными процедурами. Затем обследовал каждый уголок вольерного комплекса и освоил берлогу. А сейчас привыкает к новым условиям и готовится принять посетителей!

Кстати, увидеть мишку все желающие смогут уже 27 июля. Новоселье он буде справлять в 11:00.

Белый медведь в зоопарке "Лимпопо".

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