Пять главных новинок WAFEst 2018

25 Июль 11:55 2018-07-25T14:59:07+03:00

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Главное летнее outdoor-событие Нижнего Новгорода и области возвращается после одного пропущенного сезона, набрав еще большую высоту. WAFEst 2018 остается верен своей философии, за которую его полюбили тысячи участников – это единство всех стихий, это дружественная атмосфера, свобода творчества, саморазвитие и гармоничный отдых в экологичном формате. Чем удивит участников фестиваль в этом году?

Пять дней

По сравнению с прошлым годом, праздник станет длиннее - на этот раз он пройдет со среды по воскресенье, охватив большую часть недели. Так что еще больше поклонников экологичного отдыха смогут проникнуться его уникальной атмосферой. Кстати, на этот раз его главной темой станет «Вдохновение».

Пять новых сцен

Для фестиваля будет построено 5 новых сцен! Пространство и размещение локаций изменится полностью. Даже завсегдатаи WAFEst смогут заново открыть для себя любимый фестиваль, потому что глобальные перемены полностью преобразят его территорию. Представьте! Две сцены будут установлены прямо на воде. Для одной из них – главной, двухуровневой площадки, будет специально намыт пляж и изменен рельеф берега, другая – Fire-сцена будет сконструирована исключительно для горячих выступлений артистов, работающих с огнем.

На фестивале найдется занятие по вкусу и для взрослых, и для детей. ФОТО: Екатерина Чибеляева

Хэдлайнер из Австралии

Огненным хэдлайнером фестиваля станет австралиец Тим Годдард, один из лучших пойстеров мира. Кроме того, гостями WAFEst станут харизматичные Mgzavrebi, интеллигентные и мечтательные Juniper, виртуозный волшебник Надишана, международно известный квартет энтузиастов The Soul Surfers, звёздная Живая Земля. На сцене JAM-кафе, расположенной в глубине леса, будет царить полная свобода для музыкальных джемов и любых музыкальных экспериментов. На WAFEst организаторы культовых Archiparty в Нижнем Новгороде представят 2 музыкальных проекта – акустико-электронный на JAM-сцене и DJ-сет в лучших традициях безудержных Архи-вечеринок – на Арт-сцене.

Поэтическая и ремесленная сцены

Найдется свое местечко для отдыха и у поклонников поэзии. Поэтическая сцена «Пятистопный Амфибрахий» примет поэтов с мастер-классами, чтениями, спектаклями, слэмами и перфомансами. Хэдлайнерами площадки станут Владимир Ток, Анна Сеничева и Женя Кит. А вот на ремесленной сцене продемонстрируют свои умения и настоящие профессионалы, за работой которых можно наблюдать бесконечно, и те, кто только собирается попробовать свои силы в разных видах ручного труда, смогут научиться новому в уникальных Лесных открытых мастерских (ЛОМ), под чутким руководством команды OOLEY.

Подиум для йоги

Для любителей йоги будет возведен 200 метровый подиум для удобных занятий. А на экране под открытым небом будут демонстрироваться лучшие российские и зарубежные мультфильмы, привезенные фестивалем анимации «Бессонница». Удивительные арт-объекты будут будоражить фантазию, а для детей предусмотрена интересная игровая площадка. Ну, а для тех, кто придет на праздник всей семьей предусмотрено семейное пространство с практиками и тренингами для женщин, традиционные кофейные беседы для неформального общения с участниками и хэдлайнерами фестиваля и уютный палаточный лагерь.

Специально для фестиваля будет построено 5 новых сцен. ФОТО: Екатерина Чибеляева

КСТАТИ

Не смотря на все новшества и изменения, WAFEst – это по-прежнему заповедная зона, в которой запрещены алкоголь, наркотики, а курение возможно лишь в специально отведенных местах. Атмосфера взаимного уважения, дружественности, свободы и единства – так же остаются неприкосновенными константами философии фестиваля стихий.