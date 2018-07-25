Под Нижним Новгородом в жутком ДТП с грузовиком погибли двое детей

25 Июль 10:01 2018-07-26T09:54:00+03:00

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Вчера, 24 июля 2018 года, в Кстовском районе Нижегородской области произошло жуткое ДТП с участием иномарки и грузовика. Об этом «Комсомолке» сообщил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения регионального ГИБДД Дмитрий Мацкевич.

Трагедия случилась около 14:00 на 465 километре автотрассы М-7. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

В результате погибли двое детей 7 и 10 лет. Еще трое человек, в том числе и 9-летний мальчик, попали в больницу с травмами. Все пятеро находились в иномарке.

Ранее «Комсомолка» опубликовывала видео с места ДТП под Нижним Новгородом. Там столкнулись несколько иномарок и грузовик. По неофициальной информации, там тоже есть погибший. Подробности случившегося пока выясняются, но в пресс-службе ГИБДД пояснили, что это две разные аварии.