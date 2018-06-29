Спасибо, лучше пешком: нижегородские таксисты могут сопроводить от вокзала до стадиона за 2000 рублей

29 Июнь 19:10 2018-06-30T10:30:18+03:00

«Комсомольская правда» выяснила, что цена проезда на такси в Нижнем Новгороде колеблется от 300 рублей до бесконечности

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- Я вызвала такси, чтобы доехать от Хальзовской до метро. Пройтись с болельщиками от площади Горького хотела, понимаете? Обычно проезд вставал максимум в 110 рублей и даже меньше. А тут вышло на 149 и меня отказались везти, якобы невыгодно! – такими словами, только более жестко, возмущалась в соцсети 27-летняя София Давудова. В день матча Швейцария - Коста-Рика, девушка, вдохновленная футбольной атмосферой, решила продолжить вечер, но таксист отказался терять время на девушку, дабы не упустить пассажира повыгодней.

Распространенный случай — таксисты узнают адрес и отказываются от пассажираФото: Соцсети

- Мы вызвали Яндекс такси, сели, пристегнулись, а нас попросили покинуть машину и сняли деньги за то, что водитель отказался. Вряд ли еще раз вызову это такси, - возмущается Алла Матвеева.«Такса» на проезд, которая случайным образом подскочила с появлением в городе иностранных болельщиков, не дает покоя многим нижегородцам.

- Это фигня! Вызвала себе такси на Стрелку до метро Пролетарской. Мне сказали ценник — 400 рублей. Я не стала возражать, приехал таксист и сказал, что не повезет — ему не по пути! – вторит Екатерина Николаева.

- Эти уроды вообще охренели! Мы четыре машины вызывали, а все отказывались ехать за 360 рублей от площади Минина до Печер! – добавляет Артем Мирошник.

Наслушавшись и начитавшись подобных отзывов, я вспомнила, как в 11 вечера полчаса «куковала» на темных улицах Балахны, потому что таксист посчитал, что везти меня всего за два километра невыгодно. А у меня, между прочим, в руках была большая коробка с тортом, который я боялась уронить!

Но я решила не судить строго и дать таксистам исправиться. Место для этого выбрала подходящее и густонаселенное — Московский вокзал.

Пять автомобилей рядком стояли напротив центральных дверей. А один таксист прогуливался сбоку, хищно осматривая всех выходящих пассажиров. Так как я не была похожа на иностранку и даже без багажа, пришлось проявить инициативу и подойти самой.

- Здравствуйте, почем до Минина?

- 350 рублей. Вам до площади? – за такую цену я ездила ночью на гораздо большие расстояния. Но решила не придираться.

- 300 рублей — это минимальная сумма, по которой я развожу пассажиров. К стадиону не могу — не аккредитован. Вот они, настоящие беспредельщики — дерут только так. Нам в дни, когда транслируются матчи, вообще ничего почти не перепадает. Всю работу беспредельщики хапают. Сегодня их нет — нет смысла — народ не поедет на стадион и верхушку. Вот стою, жду хоть кого-то. Единственный день нормально заработать, - огорченно рассказывает таксист. Надавила на больное, видимо.

Водитель махнул мне рукой на предполагаемое место, где должны стоять «беспредельщики», и я пошла искать аккредитованные такси.

Меня привлек чистенький черный Рено, постучалась в окошко, и, стараясь говорить без акцента, попыталась закосить под иностранку. Мой вопрос про цену до стадиона таксист выслушал, спокойно хлопая глазами и не перебивая. Дал мне в руку телефон, в котором был открыт переводчик и указал на экран. Я написала то же самое на экране. Когда я узнала, что от Московского вокзала до стадиона можно доехать за две тысячи рублей, то случайно вырвалось русское «жееесть». И тут начались настоящие откровения. Таксисту стало неловко, он краснел, зеленел, желтел и так далее по всей радужной палитре.

Фотографироваться пристыженные таксисты отказалисьФото: Светлана СТРОКАН

- Вы понимаете, что ни один местный житель не согласился бы ехать за такую цену даже в самую глубь города? Вы зачем иностранцев то обманываете? – осторожно спрашиваю я.

- Так я русским бы и не предложил. Тем более суматоха, матчи, такое событие, да и не жалко никому денег, раз едут, - безмятежно отвечает предприимчивый таксист.

- Вы правда аккредитован? У вас единые тарифы, и насколько я знаю, они не настолько кусаются как цена, которую вы мне назвали.

- Серьезно, есть лицензия — смотрите. Сейчас все так берут — дни такие, прибыльные.

Фотографироваться со мной таксист отказался, зато сделал мне фотографию на фоне своего автомобиля.

Следующий таксист предлагал довезти меня до площади Минина за 500 рублей. Но мне показалось, что дороговато. На что я услышала:

- Меньше 500 не вожу. Это вообще минимум.

Я обратилась на консультацию к знакомому таксисту.

- Во-первых, Яндекс, Убер и Гетт — это не такси, а аггрегаторы, которым пофиг на водителей. Сам я высаживаю людей тогда, когда они ведут себя слишком нагло и вседозволенно. Насчет больших цен я так скажу — я выхожу работать, чтобы кормить семью и мои коллеги также. Вы видели цены на бензин? Страховка, лицензия, техосмотр два раза в год. Посчитайте, сколько должно стоить такси? Хостел и гостиницы берут за сутки с туристов от 30 и выше, а таксист что, должен бесплатно возить? Везде есть разные люди, сами понимаете, а сколько нелегалов! С ними никто не борется. Так что винить надо, в первую очередь, государство, - разложил все по полочкам Александр.

Услугами "Волги"кабриолета иностранцы пользуются охотно. "Волга" домчит от Рождественской до Ковалихи "всего" за 500 рублейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Я вспомнила и знакомого, который купил двенашку, чтобы таксовать в прибыльные дни. Вспомнила и парня подруги, который взял в аренду волгу кабриолет. Его ценник в обычный день — от Рождественской до Ковалихи за 500 рублей. Причем, порой под натиском наглого парня сдаются и нижегородцы — садятся и едут этот несчастный километр за полтысячи рублей.

А что делать тем, кому нужно уехать на небольшое расстояние? Лучше пройтись пешочком — здоровее будем.