Нижегородские школы с 5 ноября переходят на новый электронный дневник

Главным плюсом платформы является возможность прямой интеграции с образовательными платформами.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Образовательная платформа для родителей, школьников и учителей заработала в тестовом режиме в Нижнем Новгороде. Об этом на своей странице в Instagram рассказал министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.
Известно, что новая цифровая платформа даёт возможность педагогам создавать интерактивные тесты с фиксацией результата ученика. Есть функция планирования онлайн-занятий на любых других внешних платформах, для этого нужно разместить ссылку на занятие в расписании.
Также общерегиональная платформа позволит полностью автоматизировать управление учебным процессом в школах. То есть на портале можно будет контролировать успеваемость школьника, формировать учебные планы и расписание занятий.
Платформа обеспечена видом обратной связи участников образовательного процесса. В частности, можно устроить рассылку уведомлений по школам\родителям и увидеть прочитано ли оно.
Ещё одним инструментом считается функция, которая предоставляет возможность формировать и использовать базу учебных материалов, как в рамках всей школы, так и конкретного педагога.
Отметим, что главным плюсом платформы является бесплатное мобильное приложение и возможность прямой интеграции с другими образовательными платформами.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!