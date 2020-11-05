Нижегородские школы с 5 ноября переходят на новый электронный дневник

Главным плюсом платформы является возможность прямой интеграции с образовательными платформами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Образовательная платформа для родителей, школьников и учителей заработала в тестовом режиме в Нижнем Новгороде. Об этом на своей странице в Instagram рассказал министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

Известно, что новая цифровая платформа даёт возможность педагогам создавать интерактивные тесты с фиксацией результата ученика. Есть функция планирования онлайн-занятий на любых других внешних платформах, для этого нужно разместить ссылку на занятие в расписании.

Также общерегиональная платформа позволит полностью автоматизировать управление учебным процессом в школах. То есть на портале можно будет контролировать успеваемость школьника, формировать учебные планы и расписание занятий.

Платформа обеспечена видом обратной связи участников образовательного процесса. В частности, можно устроить рассылку уведомлений по школам\родителям и увидеть прочитано ли оно.

Ещё одним инструментом считается функция, которая предоставляет возможность формировать и использовать базу учебных материалов, как в рамках всей школы, так и конкретного педагога.

Отметим, что главным плюсом платформы является бесплатное мобильное приложение и возможность прямой интеграции с другими образовательными платформами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!