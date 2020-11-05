Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 5 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 17 районах Нижегородской области. При этом, в целом, ситуация с зараженными COVID-19 не улучшается. Известно, что за последние сутки в регионе было выявлено 422 новых случая заражения.

Так, общее число заболевших достигло 43 579 нижегородцев, из них 20 656 проживают в Нижнем Новгороде, 22 923 – в районах и городских округах области.

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, самыми зараженными территориями в Нижегородской области по-прежнему остаются Дзержинск (4 137 человек) и Павловский район (1 929 человек). Следом идёт Бор (1 921 человек) и Богородский район (1 077 человек).

Напомним, что 5 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес новые изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Теперь дети, не достигшие 16 лет, не смогут посещать торговые и торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых.

Кроме того, с 9 ноября ученики 9 и 11 классов начнут обучение в очном формате.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 162

2. г.о.г. Арзамас – 607

3. Арзамасский – 326

4. Балахнинский – 667

5. Богородский – 1 077

6. Большеболдинский – 115

7. Большемурашкинский – 31

8. г.о.г. Бор – 1 921

9. Бутурлинский – 39

10. Вадский – 58

11. Варнавинский район – 156

12. Вачский – 355

13. Ветлужский – 137

14. Вознесенский – 185

15. Володарский – 644

16. Воротынский – 57

17. Воскресенский – 183

18. Выксунский – 391

19. Гагинский – 125

20. Городецкий – 893

21. Д.Константиновский – 82

22. Дзержинск – 4 137

23. Дивеевский – 445

24. Княгининский - 139

25. Ковернинский – 173

26. Краснобаковский – 97

27. Краснооктябрьский – 261

28. Кстовский – 874

29. Кулебакский – 785

30. Лукояновский – 227

31. Лысковский – 571

32. Навашинский – 376

33. Павловский – 1 929

34. Первомайский – 48

35. Перевозский – 42

36. Пильнинский – 250

37. Починковский – 294

38. Семеновский – 647

39. Сергачский – 369

40. Сеченовский – 173

41. Сокольский – 57

42. Сосновский – 537

43. Спасский – 73

44. Тонкинский – 155

45. Тоншаевский – 231

46. Уренский – 418

47. Чкаловский – 199

48. Шарангский – 154

49. Шатковский – 489

50. Шахунский – 519