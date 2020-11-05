Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 5 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 17 районах Нижегородской области. При этом, в целом, ситуация с зараженными COVID-19 не улучшается. Известно, что за последние сутки в регионе было выявлено 422 новых случая заражения.
Так, общее число заболевших достигло 43 579 нижегородцев, из них 20 656 проживают в Нижнем Новгороде, 22 923 – в районах и городских округах области.
Как сообщает региональный Роспотребнадзор, самыми зараженными территориями в Нижегородской области по-прежнему остаются Дзержинск (4 137 человек) и Павловский район (1 929 человек). Следом идёт Бор (1 921 человек) и Богородский район (1 077 человек).
Напомним, что 5 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес новые изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Теперь дети, не достигшие 16 лет, не смогут посещать торговые и торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых.
Кроме того, с 9 ноября ученики 9 и 11 классов начнут обучение в очном формате.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 162
2. г.о.г. Арзамас – 607
3. Арзамасский – 326
4. Балахнинский – 667
5. Богородский – 1 077
6. Большеболдинский – 115
7. Большемурашкинский – 31
8. г.о.г. Бор – 1 921
9. Бутурлинский – 39
10. Вадский – 58
11. Варнавинский район – 156
12. Вачский – 355
13. Ветлужский – 137
14. Вознесенский – 185
15. Володарский – 644
16. Воротынский – 57
17. Воскресенский – 183
18. Выксунский – 391
19. Гагинский – 125
20. Городецкий – 893
21. Д.Константиновский – 82
22. Дзержинск – 4 137
23. Дивеевский – 445
24. Княгининский - 139
25. Ковернинский – 173
26. Краснобаковский – 97
27. Краснооктябрьский – 261
28. Кстовский – 874
29. Кулебакский – 785
30. Лукояновский – 227
31. Лысковский – 571
32. Навашинский – 376
33. Павловский – 1 929
34. Первомайский – 48
35. Перевозский – 42
36. Пильнинский – 250
37. Починковский – 294
38. Семеновский – 647
39. Сергачский – 369
40. Сеченовский – 173
41. Сокольский – 57
42. Сосновский – 537
43. Спасский – 73
44. Тонкинский – 155
45. Тоншаевский – 231
46. Уренский – 418
47. Чкаловский – 199
48. Шарангский – 154
49. Шатковский – 489
50. Шахунский – 519