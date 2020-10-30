"Комсомолка" собрала легенды о самых знаменитых нижегородских призраках. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире отмечают праздник Хэллоуин, или канун Дня всех святых. Согласно поверью, в этот день призраки умерших проникают в мир людей и скитаются здесь в поисках тела, которым могут завладеть на весь следующий год. Именно с этим связана традиция надевать маски и наряжаться в различные костюмы - считается, что так можно отпугнуть злых духов.

В канун самого страшного дня в году «Комсомолка» решила вспомнить леденящие душу городские легенды. Представляем ТОП-5 самых знаменитых призраков Нижнего Новгорода.

5.Призрак Ваньки Цыганка

Где: Домик Каширина (Почтовый съезд, 21)

В Домике Каширина творятся порой совершенно необъяснимые вещи. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Про Цыганка, конечно, помнят все, кто хоть раз читал повесть «Детство» Максима Горького. 19-летний юноша был приемным ребенком в семье Кашириных. Это был чрезвычайно добрый и безобидный молодой человек, к тому же отличный работник. Но судьба Цыганка сложилась трагически: его задавило крестом, который он вместе с братьями Кашириными нес на могилу жены Якова. Юноша умер дома мучительной смертью. Тот самый огромный дубовый крест по сей день лежит во дворе музея «Домик Каширина» в Нижнем Новгороде.

Сотрудники музея поговаривают, что здесь не раз был замечен призрак с крестом на плечах, который выбегает на дорогу и будто бы растворяется в воздухе. Кстати, это не единственная мистическая история, связанная с Домиком Каширина. В самом доме музейные работники видели фигуру старика, который пересчитывал деньги.

4. Призрак Мишки Германца

Где: Нижегородский острог (пл. Свободы, 2)

В Нижегородском остроге "живет" призрак вора Мишки Германца. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жил в Нижнем Новгороде в начале 20 века такой человек - Михаил Гершгорн. Закоренелый уголовник, вор, в преступном мире был известен как Мишка Германец. Он пользовался авторитетом среди местных преступников, но при этом еще умудрялся работать на полицию. В 1905 году преступное сообщество об этом узнало, и, спасаясь, Мишка Германец был вынужден пуститься в бега. Долгих двенадцать лет о нем ничего не было известно, и только при советской власти преступника удалось поймать. Его поместили в Нижегородский острог, где он вскоре был убит. С тех пор призрак Мишки Германца появляется в двух местах – в остроге и, как это не удивительно, в здании Горьковского архива в Балахне – когда-то там тоже была тюрьма. Работница архива рассказывала, что призрак являлся ей несколько раз. Как женщина поняла, что это был именно Германец, неизвестно.

3. Призрак женщины у Коромысловой башни

Где: Нижегородский кремль, Коромыслова башня

С Коромысловой башней Нижегородского кремля связана очень печальная легенда. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Это одна из самых старинных нижегородских легенд. Согласно преданию, при возведении кремля постройка этой башни никак не удавалась: кладка постоянно разрушалась. Тогда по древнему обычаю решили построить башню на крови того, кто первым придет к этому месту – считалось, что в этом случае постройка получится крепкой и неприступной. Жертвой стала молодая беременная женщина, которая пришла утром к реке за водой. Ее схватили и замуровали в основание башни вместе с коромыслом и ведрами. Так башня получила свое название – Коромыслова. Говорят, здесь видели призрак той самой безвинно убитой женщины в длинном белом платье с младенцем на руках.

2. Призрак купца Николая Бугрова

Где: Бугровское кладбище (ул. Пушкина, 34).

"Комсомолка" собрала легенды о самых знаменитых нижегородских призраках. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Купец Николай Бугров – известный хлебопромышленник и меценат, живший в 19-начале 20 века в Нижнем Новгороде. Сам он жил довольно скромно, но был деятельным человеком и много средств направлял на благотворительность. Считается, что только подавая милостыню, Бугров раздал 10 млн рублей. Он помогал содержать ночлежку для босяков, завершил строительство «Вдовьего дома», при его участии были построены здания Волжско-Камского банка (ул. Рождественская, 27), здание Городской думы на Благовещенской площади (ул. Б. Покровская, 1). На его средства была создана первая в Нижнем Новгороде канализация (кстати, она просуществовала до 1990-х годов) и водопровод.

Поговаривают, что дух купца Николая Бугрова после смерти не обрел покой и до сих пор является нижегородцам. Его фигуру неоднократно видели как на улицах города, так и на Бугровском кладбище. Известна история одного местного краеведа, который пришел на кладбище в поисках утерянной могилы купца. Там ему повстречался высокий статный мужчина, который указал ему место могилы. Незнакомец сказал, что якобы видел место захоронения в одной старинной книге. Историк вспоминал, что его тогда поразила старинная волжская речь с ударением на «о» - в то время нижегородцы так не разговаривали. Уже дома в архивах ученый нашел снимки начала двадцатого века и был поражен: незнакомец с кладбища оказался самим купцом Бугровым!

1. Призрак писателя Максима Горького

Где: Музей-квартира писателя Максима Горького (ул. Семашко, 19).

В доме-музее Горького писатель частенько напоминает о себе, перекладывая вещи с места на место. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Алексей Максимович Горький – пожалуй, самый известный нижегородец, и даже спустя 80 лет после смерти писатель нет-нет да и напомнит о себе. Работники музея-квартиры Горького рассказывают, что иногда по вечерам слышат тяжелые шаги на верхних этажах – будто кто-то идет и скрипит сапогами. Однажды перепуганная сотрудница даже вызвала полицию, подумав, что кто-то залез в музей, однако никаких следов проникновения правоохранители не обнаружили.

В музее хранится много личных вещей писателя, поэтому неудивительно, что его призрак так часто проявляет себя именно там. Иногда он переставляет предметы в комнатах, перекладывает книги. Особенно часто он проделывает это с букетиком цветов, который писатель в 1903 году подарил своей жене. Вероятно, вещи лежат не на своих местах, и недовольный дух писателя таким образом пытается навести порядок.