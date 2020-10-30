«Всех перепугал»: Спаниель взял в заложники хозяйку и держал в страхе спецслужбы Дзержинска

Собака бросалась, не давая оказать помощь женщине. Фото: Инстаграм.

Много шороху навел спаниель по кличке Рекс обычным вечером в одном из общежитий Дзержинска. Там, чтобы оказать женщине медицинскую помощь, пришлось развернуть целую спасательно-оборонительную операцию. Заложниками ситуации стали не только жители, но и спецслужбы.

Курьезная история произошла в общежитии на улице Пожарской, сообщает Дзержинское телевидение. Как рассказали жильцы дома, вечером их соседке стало плохо.

- Сначала ей хотел помочь ее гражданский муж, но Рекс не подпустил, - наперебой рассказывают взволнованные соседи. - Пес лаял, как сумасшедший, и уже был готов наброситься. Всех перепугал! У него вон какие зубы - страшно же, вдруг покусает!

Не зная, что делать, мужчина вызвал «скорую», но на медиков собака отреагировала так же агрессивно. Эскулапы не рискнули вступать в схватку со зверем и вызвали полицию. Все это время Рекс был на страже и не отходил от женщины.

Прибывшие полицейские также не смогли усмирить буйного питомца, тогда на помощь была вызвана служба по отлову животных. Ветеринары дали собаке снотворное, и медики смогли благополучно оказать женщине всю необходимую помощь.