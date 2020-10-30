Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 30 октября 2020 года: ещё 386 нижегородцев заразились коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 01:00 30 октября 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 386 новых случаев заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 40 768 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 442 человека. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 34 482 жителя Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 757 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью ещё тринадцать нижегородцев.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области Фото: Яндекс

Наибольшее число заболевших по-прежнему зафиксировано в Дзержинске (3 781), в Павловском районе (1842) и на Бору (1561).

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему на Автозаводе (4 708 человек), а наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе (1 435 человек).

Напомним, что в соответствии с указом о режиме повышенной готовности, нижегородцы должны носить маски в лифтах, подъездах и на парковках. Кроме того, всех офисных работников необходимо перевести на дистанционный режим.

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