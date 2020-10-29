«Инсульт молодеет»: в Нижнем Новгороде обсудили профилактику сердечно-сосудистых заболеваний

Круглый стол прошел в Нижегородском областном информационном центре Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В Нижегородском областном информационном центре прошёл круглый стол, посвящённый профилактике и диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Мероприятие приурочили к Всемирному дню борьбы с инсультом, проходящим под девизом «Двигайся с нами».

Так, в ходе беседы стало известно, что с начала 2020 года в регионе госпитализировано 9346 пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, что на 145 человек больше, чем в 2019 году.

- Инсульт являет причиной смертности довольно широко известной и занимает третье место после ишемической болезни сердца и злокачественных образований, - отметила главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Савицкая Наталья Николаевна. – В нынешнее время инсульт молодеет и в 30% случаев данным заболеванием страдают люди от 35 до 55 лет.

В Нижегородской области создан целый комплекс оказания медицинской помощи, которая позволяет узнать о своём заболевании и не допускать дальнейшего его развития. Так, в Нижнем Новгороде работает 18 сердечно-сосудистых отделений, а ещё 2 отделения находятся в области. Эти центра полностью оснащены нужным оборудованием и позволяют не только продиагностировать заболевание, но и получить высококвалифицированное лечение.

Во время реабилитации пациентам важно соблюдать дисциплинарную программу, включающую в себя определенную физическую активность.

- Родственники очень часто могут нам не только помогать, но из-за большой любви и из-за большого желания как-то уберечь своего близкого человека, иногда играют против нас. То есть, если пациенту нужно что-то взять, то ему преподносят, нужно покушать – быстренько принесут, а в этом не всегда есть необходимость, - поделилась заведующая отделением физиотерапии и заведующая дневным стационаром амбулаторного звена реабилитации в поликлинике городской больницы №33 Ленинского района Лебедева Оксана Олеговна.

В завершении круглого стола Наталья Савицкая также сообщила, что в регионе действует программа, по которой учат детей распознавать первые признаки инсульта и как нужно действовать дальше.

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