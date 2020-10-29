Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 29 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Только за последние сутки в регионе было выявлено еще 386 новых случаев заражения. При этомв 16 районах и городских округах Нижегородской области новых случаев не было выявлено вовсе.

- Из 40 768 заболевших жителей Нижегородской области 19 645 человек проживают на территории самого Нижнего Новгорода, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Остальные 21 123 пациента распределены по районам и городским округам региона. Наибольшее число заболевших по-прежнему зафиксировано в Дзержинске (3 781), в Павловском районе (1842) и на Бору (1561). Одновременно с этим растет и число выздоровевших. На сегодняшний день их число составляет 34 482 человека.

Напомним, в Нижегородской области сейчас действует режим самоизоляции для пожилых нижегородцев, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Одновременно с этим был усилен контроль за соблюдением масочного режима. Теперь маски необходимо носить даже в лифтах, подъездах и на парковках.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 162

2. г.о.г. Арзамас – 593

3. Арзамасский – 303

4. Балахнинский – 557

5. Богородский – 1 036

6. Большеболдинский – 115

7. Большемурашкинский – 30

8. г.о.г. Бор – 1 561

9. Бутурлинский – 38

10. Вадский – 57

11. Варнавинский район – 141

12. Вачский – 326

13. Ветлужский – 125

14. Вознесенский – 184

15. Володарский – 620

16. Воротынский – 49

17. Воскресенский – 176

18. Выксунский – 272

19. Гагинский – 125

20. Городецкий – 825

21. Д.Константиновский – 81

22. Дзержинск – 3 781

23. Дивеевский – 442

24. Княгининский - 117

25. Ковернинский – 162

26. Краснобаковский – 80

27. Краснооктябрьский – 246

28. Кстовский – 839

29. Кулебакский – 769

30. Лукояновский – 225

31. Лысковский – 498

32. Навашинский – 334

33. Павловский – 1 842

34. Первомайский – 47

35. Перевозский – 39

36. Пильнинский – 230

37. Починковский – 266

38. Семеновский – 645

39. Сергачский – 364

40. Сеченовский – 136

41. Сокольский – 49

42. Сосновский – 518

43. Спасский – 73

44. Тонкинский – 131

45. Тоншаевский – 220

46. Уренский – 394

47. Чкаловский – 169

48. Шарангский – 144

49. Шатковский – 454

50. Шахунский – 490