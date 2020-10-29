Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 29 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Только за последние сутки в регионе было выявлено еще 386 новых случаев заражения. При этомв 16 районах и городских округах Нижегородской области новых случаев не было выявлено вовсе.
- Из 40 768 заболевших жителей Нижегородской области 19 645 человек проживают на территории самого Нижнего Новгорода, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Остальные 21 123 пациента распределены по районам и городским округам региона. Наибольшее число заболевших по-прежнему зафиксировано в Дзержинске (3 781), в Павловском районе (1842) и на Бору (1561). Одновременно с этим растет и число выздоровевших. На сегодняшний день их число составляет 34 482 человека.
Напомним, в Нижегородской области сейчас действует режим самоизоляции для пожилых нижегородцев, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Одновременно с этим был усилен контроль за соблюдением масочного режима. Теперь маски необходимо носить даже в лифтах, подъездах и на парковках.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 162
2. г.о.г. Арзамас – 593
3. Арзамасский – 303
4. Балахнинский – 557
5. Богородский – 1 036
6. Большеболдинский – 115
7. Большемурашкинский – 30
8. г.о.г. Бор – 1 561
9. Бутурлинский – 38
10. Вадский – 57
11. Варнавинский район – 141
12. Вачский – 326
13. Ветлужский – 125
14. Вознесенский – 184
15. Володарский – 620
16. Воротынский – 49
17. Воскресенский – 176
18. Выксунский – 272
19. Гагинский – 125
20. Городецкий – 825
21. Д.Константиновский – 81
22. Дзержинск – 3 781
23. Дивеевский – 442
24. Княгининский - 117
25. Ковернинский – 162
26. Краснобаковский – 80
27. Краснооктябрьский – 246
28. Кстовский – 839
29. Кулебакский – 769
30. Лукояновский – 225
31. Лысковский – 498
32. Навашинский – 334
33. Павловский – 1 842
34. Первомайский – 47
35. Перевозский – 39
36. Пильнинский – 230
37. Починковский – 266
38. Семеновский – 645
39. Сергачский – 364
40. Сеченовский – 136
41. Сокольский – 49
42. Сосновский – 518
43. Спасский – 73
44. Тонкинский – 131
45. Тоншаевский – 220
46. Уренский – 394
47. Чкаловский – 169
48. Шарангский – 144
49. Шатковский – 454
50. Шахунский – 490