Погода в Нижнем Новгороде в ноябре 2020 года: аномальное тепло и дожди

Средняя месячная температура воздуха в ноябре прогнозируется выше нормы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году осень сполна побаловала нас хорошей погодой, и пока еще не стоит спешить доставать с антресолей зимнюю одежду. Синоптики прогнозируют, что погода в Нижнем Новгороде в ноябре 2020 года будет не менее комфортной, чем в уходящем месяце.

По данным Гидрометцентра России, средняя месячная температура воздуха прогнозируется выше нормы. Ноябрь будет настолько теплым, что температура воздуха даже в ночные часы в основном не опустится ниже нулевой отметки.

- Лишь на исходе осени, в последних числах ноября, ожидаются заморозки с температурой воздуха -1…-5 градусов, - заверяют синоптики.

Погода хоть и побалует нас теплом, но вот солнце в ноябре станет редким гостем на небе.

- За весь месяц ожидается всего 3-5 солнечных дней, в остальные дни будет облачно и дождливо, - подчеркивают метеорологи.

Начало ноября будет теплым: +5… +9 градусов, 14-15 ноября станут аномально теплыми днями, воздух прогреется до +10. С 18 ноября температура постепенно пойдет на спад и к последним числам месяца преодолеет нулевую отметку. А там и до зимы рукой подать. Декабрь по предварительным прогнозам синоптиков будет в пределах средних многолетних значений.