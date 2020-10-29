Нижегородские «антимасочники» травят продавцов в магазинах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Режим повышенной готовности, в котором Нижегородская область живет более полугода из-за пандемии коронавирусной инфекции, всем уже порядком поднадоел. Хождение в маске, тотальная дезинфекция всего и вся, социальная дистанция и прочие ограничения – все это не самым лучшим образом сказывается на настроениях в обществе. Кто-то понимает необходимость введенных ограничений, а кто-то спешит «словить хайп» и покачать права.

«Жертвами» антимасочников – так окрестили тех, кто подчеркнуто пренебрегает средствами индивидуальной защиты в общественных местах – чаще всего становятся работники сферы обслуживания и торговли. Они отказываются обслуживать покупателей без масок, из-за чего последние начинают травить продавцов и устраивают целый спектакль на кассе.

Так, в одном из магазинов известной торговой сети в городе Лысково мужчина и женщина без масок требовали продать товар, а когда кассир отказалась, ссылаясь на Указ губернатора, они начали требовать администратора. Все происходящее снимали на видео – в лучших традициях жанра. Пришедший администратор подтвердил законность действий кассира, но бунтари не унимались и начали грозиться вызвать полицию и пожаловаться в прокуратуру. Тогда администратор магазина зачитал покупателям текст Указа, найдя его в интернете с мобильного. Но это пару не убедило и будто бы подлило масла в огонь: они начали возмущаться, что им предоставили указ не в распечатанном виде, а зачитали устно. В итоге администратор сдался и пробил покупателям товар. На секундочку, для магазина это может обернуться штрафом от 30 тысяч до 300 тысяч рублей. Но нервы, похоже, оказались дороже.

И такие видео не по одному появляются в соцсетях каждый день. И по всей стране таких случаев сотни, если не тысячи. Однако давайте не будем забывать, что продавцы не по своей воле требуют с покупателей маску. И даже не из прихоти руководителей. Они лишь выполняют требования Указа губернатора Нижегородской области, который действует с 13 марта 2020 года. В пункте 5.2 его четко прописано:

«Организациям розничной торговли обеспечить выполнение следующих требований: приостановление реализации салатов, кулинарной продукции и других готовых блюд по системе самообслуживания; расширение возможности дистанционного заказа товаров и доставки их на дом потребителям; недопущение в торговый зал и отказ в обслуживании лиц, у которых отсутствует защита органов дыхания маской».

На днях губернатор Глеб Никитин лично подтвердил законность отказа в обслуживании покупателей без масок. На вопрос подписчика в Инстаграм «как быть, если человек отказывается надевать маску и грозится жалобой в Роспотребнадзор?» глава региона ответил: «Этот человек не прав. Существует режим и соответствующий указ губернатора. Хорошо, что вы, как и большинство, понимаете степень риска».

Напомним, с 28 октября в России введен всеобщий масочный режим. Теперь нижегородцы обязаны носить маску даже в лифте, на парковке и в подъезде.

СПРАВКА

Согласно Указу губернатора Нижегородской области №27 от 13 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности», «находящимся на территории Нижегородской области лицам <…> необходимо выполнять следующие требования:

- соблюдать дистанцию до других лиц не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров легковым такси;

- защищать органы дыхания маской, а также руки перчатками при нахождении в общественных местах;

- проводить регулярную обработку рук дезинфицирующими средствами».