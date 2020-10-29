Цифровой двойник города и повышение зарплат до 67 тысяч: Что пообещал нижегородцам новый мэр. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На прошедшем накануне заседании городской думы был избран новый мэр Нижнего Новгорода. Им стал Юрий Шалабаев, с мая 2020 года исполняющий обязанности градоначальника. За это время он успел поучаствовать в приемке благоустроенных общественных территорий и подготовке к отопительному сезону. Однако на ближайшие пять лет у него еще более грандиозные планы. «Комсомолка» рассказывает об основных предложениях нового градоначальника.

Создание IT-кластера

В развитии экономики Нижнего Новгорода главный акцент новый градоначальник намерен сделать на IT-компании. Тем более что в Нижнем Новгороде их насчитывается немало.

- Развитие этой отрасли даст мультипликативный эффект во всех отраслях экономики, - полагает Юрий Шалабаев. - Чего не хватает IT-компаниям? Оказывается, есть конкретный перечень. Отсутствует достаточное количество объектов бизнес-инфраструктуры, а именно офисов класса А+ и В+, отсутствует современная образовательная среда, комфортабельное жилье для сотрудников и комфортная городская среда.

Чтобы решить эту проблему, в городе планируется построить IT-кластер, обеспечивающий создание до 200 тысяч квадратных метров офисных помещений. В нем будет реализован новый подход к благоустройству и архитектуре территорий. Благодаря этому проекту, в город планируется привлечь до 400 новых IT-компаний.

Строительство детсадов и школ

По словам Юрия Шалабаева, сейчас более 13% школьников в Нижнем Новгороде обучаются во вторую смену, а яслями обеспечены только 80% детей.

- По сравнению с другими городами, это не самый плохой показатель, учитывая нашу работу по строительству детсадов, - отметил новый мэр города. - Однако этот вопрос надо решать, так как это ограничивает приток высококвалифицированных специалистов с семьями в наш город. Для решения этой проблемы в рамках реализации программы в городе будет построено 8 образовательных центров и 20 дошкольных образовательных учреждений.

Повышение зарплат

Впрочем, планируется ускорить не только строительств образовательных учреждений, но и уделить особое внимание кадрам.

- Повышение зарплаты учителям непременное условие поднятия престижа профессии, - уверен Юрий Шалабаев. - Предполагается, что средняя зарплата по экономике вырастет до 67 тысяч рублей. Соответственно, будет расти и зарплата учителям.

Редевелопмент территорий

По мнению нового мэра, одной из причин нехватки квалифицированных кадров является отсутствие комфортного и доступного жилья, а также соответствующей городской среды. Решить эту проблему планируется с помощью редевелопмента территорий.

- Реализация проектов редевелопмента территории, в том числе по улице Черниговской и Ильинской, позволит нам модернизировать центр города с сохранением его аутентичности, - пояснил Юрий Шалабаев. – А комплексное освоение новых территорий в районе Ольгино, Акварель, Новинки позволит выйти на показатели ввода жилья 2025 году в объеме 650 тысяч квадратных метров в год, что почти в два раза больше текущего уровня. Кроме того, уже фактически началась реализация проекта редевелопмента Започаинья. Суть его заключается в создании кластерной территории. Общий объем частных инвестиций составит более 40 миллиардов рублей за 5-6 лет. Благодаря этому будет создано 15 тысяч новых рабочих мест

Цифровой двойник города

Особое внимание новые городские власти собираются уделить привлечению инвесторов. И делать это они намерены с помощью цифровых технологий.

- Инвестор должен четко понимать, на какую площадку он может прийти, - пояснил Юрий Шалабаев. - Созданный цифровой двойник города, включающий в себя открытый генеральный план, позволит эффективно моделировать развитие городской территории, работу систем ЖКХ, транспорта и других систем городского хозяйства.

Интеллектуальная транспортная система

Тема транспорта для Нижнего Новгорода особенно болезненная. Простаивая по 50 минут на остановках, нижегородцы на чем свет клянут все городские автобусы. Решить эту проблему тоже намерены с помощью «цифры».

- Создаваемая «Интеллектуальная транспортная система» предусматривает адаптивное светофорное регулирование с учетом дорожной обстановки, - пояснил Юрий Шалабаев. – Также она позволит управлять дорожными службами с учетом погодных условий, что увеличит безопасность дорожного движения.

Кроме того, в городе планируется провести модернизацию транспортной инфраструктуры.

- Данный проект предусматривает до 43 миллиардов рублей инвестиций в транспортное хозяйство города, что предполагает обновление автобусного парка, троллейбусов, трамваев и развитие трамвайной и троллейбусной инфраструктуры.