Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 28 октября 2020 года: масочный режим ужесточился до обязательного даже в лифтах и такси Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки в Нижегородском регионе ещё у 369 жителей был подтверждён коронавирус. Таким образом, общее число заражённых по области превысило 40 тысяч. Сейчас их 40 005 человек. Тем временем положительная статистика за минувшие сутки возросла — 310 человек полностью излечились от страшного диагноза COVID-19. Суммарно в Нижегородской области на сегодня 33 611 человек, ранее заражённые коронавирусом, полностью здоровы. К сожалению, за последние 24 часа ещё 11 нижегородцев не справились с болезнью. Число жертв COVID-19 достигло отметки в 732 человека. Рейтинг заболеваемости в регионе сохраняется прежним. Примечательно, что в 23 районах Нижегородской области новых заражений не выявили вовсе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, что отсутствие маски запрещено теперь даже в такси, лифтах и на парковках на территории всей страны. Такие дополнения к обязательным требованиям вышли накануне. А также Глеб Никитин ответил на вопросы жителей в своём Инстаграм. В частности, о введении карантина в регионе с 5 ноября. По словам губернатора, такие меры пока даже не рассматриваются. Родителям школьников же глава региона ответил, что после продолжительных осенних каникул, начатых раньше обычного из-за коронавируса, школьников ожидает очное обучение. Но теперь родители могут по собственному желанию перевести ребёнка на дистанционное.