Ревизор в Нижнем Новгороде: Ксения Милас и её команда сняли новый выпуск "Ревизорро" в нижегородских заведениях

Ревизор в Нижнем Новгороде: Ксения Милас и её команда сняла новый выпуск "Ревизорро" в Нижегородском регионе Фото: СОЦСЕТИ

В прошедшие выходные Нижегородскую область снова посетило известное большинству телевизионное лицо. В этот раз Ксению Милас и команду программы "Ревизорро" с телеканала "Пятница" видели на улицах жители Нижнего Новгорода и соседнего Бора. Их поездка выдалась рабочего характера, а значит, какие-то кафе, бары или рестораны региона настигла проверка. Очевидцы этих событий и представители заведений поделились фото с телеведущей в социальных сетях.

Как выяснилось, Ксения Милас и её команда проинспектировали борское этно-кафе "Джайляу". Кроме того, команду с телеканала "Пятница" замечали нижегородцы в баре «Чё почём бар» на Большой Покровской Нижнего Новгорода. К слову, администрация бара рада визиту знаменитости не оказалась и от комментариев воздержалась.

Обратная ситуация вышла с борским этно-кафе, где проверка их работы лично Ксенией Милас отметилась очень ярко.

— Огромная благодарность программе Ревизорро за то, что среди тысяч кафе России Ксения выбрала именно "Джайляу"! — пишет в своём официальном Instagram заведение.

Сотрудники "Джайляу" и в остальном очень позитивно отозвались о встрече с Ревизорро. Они поспешили выложить фотографию с известной телеведущей и сообщили, что Ксения указала им на незначительные недочёты в работе, которые они мигом обязуются устранить. К небольшой критике этно-кафе отнеслось очень оптимистично и видит в этом повод гостям чуть позже заглянуть к ним снова.

— Общение с командой телеканала Пятница указало на моменты, которые мы упустили. И поэтому ваше посещение Джайляу станет ещё приятнее, а наша еда — вкуснее! — добавили представители кафе к своему посту.

Пока остаётся неизвестным, какие ещё кафе или рестораны Нижнего Новгорода и области попадут в выпуск, поэтому остаётся включить "Пятницу", чтоб точно знать, где стоит провести вечер с друзьями.

Как уже сообщала ранее "Комсомолка", Нижний Новгород и Нижегородская область в этом году богаты на посещения знаменитыми лицами. Так, в течение одного только сентября в гостях у города и области побывали Андрей Малахов и его супруга, Фёдор Бондарчук с супругой, Ида Галич со своей съёмочной командой и Эвелина Блёданс. Кроме того, два нижегородских бара оказались "На ножах" с Константином Ивлевым.

А поскольку Нижний Новгород — место привлекательное, возможно, нам стоит ждать кого-то следом? Во всяком случае, "Комсомолка" даст знать, как только станет известно.