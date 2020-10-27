Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 октября 2020 года: Глеб Никитин отметил, что введение карантина в регионе не рассматривается Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Нижегородском регионе ещё у 376 жителей был подтверждён коронавирус. Таким образом, общее число заражённых по области приближается к 40 тысячам. Сейчас их 39 636 человек. Тем временем положительная статистика за последние сутки существенно снизилась — всего 80 человек полностью излечились от страшного диагноза COVID-19. Сравнительно с показателями прошлых недель и даже последних дней это неутешительно мало. Суммарно в Нижегородской области на сегодня 33 301 человек, ранее заражённый коронавирусом, полностью здоров. К сожалению, за последние 24 часа ещё десять нижегородцев не справились с болезнью. Число жертв COVID-19 достигло отметки в 721 человека. Рейтинг заболеваемости в регионе сохраняется прежним. Примечательно, что в 25 районах Нижегородской области новых заражений не выявили вовсе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уведомил, что вводить карантин в регионе с 5 ноября этого года пока не планируется, несмотря на растущее число заболевших. А также на территории области продолжаются проверки по соблюдение масочного режима и прочих требований безопасности согласно Указу губернатора. Ночная работа кафе и ресторанов с полуночи до шести утра разрешена теперь только навынос. А также глава региона дал ответ на вопрос пользователей о формате школьного обучения по окончании каникул. Очное обучение остаётся в приоритете, но родители могут по желанию перевести ребёнка на дистанционное.