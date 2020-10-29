Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 29 октября 2020 года: новые изменения в указе о режиме повышенной готовности Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на 01:00 29 октября 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 40 382 человека. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 377 новых случаев заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило ещё 294 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 33 905 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 744 человек, ещё двенадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области Фото: Яндекс

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 40 382 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 19 501 зараженный, а остальные 20 881 человек – распределены по районам и городским округам региона.

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему на Автозаводе – 4 672 человека, а наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе — 1 430 человек.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес новые изменения в указ о режиме повышенной готовности. В частности, усиляется контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах и общественном транспорте. Кроме того, ношение масок становится обязательным на парковках, в лифтах, подъездах и такси.

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