«Я в форме!»: Нижегородский корги-полицейский побывал на своей прежней работе

В настоящее время на милого корги, вышедшего на пенсию, подписано 23 тысячи человек. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В начале 2020 года единственный в стране корги-полицейский по кличке Рыжий вышел на пенсию. За это время Рыжий успел соскучиться по службе и недавно посетил своё прежнее место работы. О своём дне корги-коп рассказал на своей странице в Instagram.

Рыжий поделился, что побывал на прежнем месте службы со своей хозяйкой Ольгой в день её дежурства.

- Потренировался, побегал, в общем, проверил себя – я в форме! – сообщил своим подписчикам Рыжий.

Отметим, что свой блог у знаменитого четвероногого появился в июне 2019 года. За это время на милого корги-полицейского подписались свыше 23 тысяч человек, которые постоянно оставляют ему комплименты.

- Отлично! Заодно и юным ученикам показал мастер-класс, - отметила koletti02.

- Рыжик, твоя мимимишность зашкаливает. Ты такой классный! – поделилась pusio_pauline.

Сам же Рыжий считает себя «Самым весёлым российским пенсионером», по крайней мере, так гласит шапка в его профиле. Мы, в свою очередь, не можем с этим не согласиться, потому что до сих пор с улыбкой вспоминаем, как редакция «Комсомолки» провела целый рабочий день с корги-полицейским.

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