Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 28 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Нижегородской области растёт число заболевших коронавирусом. Только за минувшие сутки в регионе выявили 377 новых случаев заражения COVID-19. К тому же, новые случаи заражения не выявлены в 20 районах Нижегородской области.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 40 382 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 19 501 зараженный, а остальные 20 881 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, наибольшее число зараженных по-прежнему насчитывается в Дзержинске (3 720 человек), в Павловском районе (1 817 человек) и на Бору (1 535 человек).

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (4 672 человека) и Ленинский (3 049 человек) район.

Напомним, в Нижегородской области в последнее время был ужесточен контроль за соблюдением масочного режима. Теперь отсутствие маски запрещено даже в такси, лифтах и на парковках, такое решение о необходимости носить маску было принято на федеральном уровне накануне.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 162

2. г.о.г. Арзамас – 585

3. Арзамасский – 290

4. Балахнинский – 555

5. Богородский – 1 029

6. Большеболдинский – 112

7. Большемурашкинский – 30

8. г.о.г. Бор – 1 535

9. Бутурлинский – 37

10. Вадский – 57

11. Варнавинский район – 140

12. Вачский – 326

13. Ветлужский – 125

14. Вознесенский – 182

15. Володарский – 610

16. Воротынский – 49

17. Воскресенский – 172

18. Выксунский – 265

19. Гагинский – 125

20. Городецкий – 816

21. Д.Константиновский – 80

22. Дзержинск – 3 720

23. Дивеевский – 442

24. Княгининский - 112

25. Ковернинский – 158

26. Краснобаковский – 74

27. Краснооктябрьский – 244

28. Кстовский – 838

29. Кулебакский – 769

30. Лукояновский – 225

31. Лысковский – 487

32. Навашинский – 329

33. Павловский – 1 817

34. Первомайский – 47

35. Перевозский – 39

36. Пильнинский – 228

37. Починковский – 263

38. Семеновский – 637

39. Сергачский – 364

40. Сеченовский – 136

41. Сокольский – 48

42. Сосновский – 515

43. Спасский – 73

44. Тонкинский – 130

45. Тоншаевский – 219

46. Уренский – 392

47. Чкаловский – 169

48. Шарангский – 143

49. Шатковский – 451

50. Шахунский – 487

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