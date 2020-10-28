Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 28 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Нижегородской области растёт число заболевших коронавирусом. Только за минувшие сутки в регионе выявили 377 новых случаев заражения COVID-19. К тому же, новые случаи заражения не выявлены в 20 районах Нижегородской области.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 40 382 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 19 501 зараженный, а остальные 20 881 человек – распределены по районам и городским округам региона.
Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, наибольшее число зараженных по-прежнему насчитывается в Дзержинске (3 720 человек), в Павловском районе (1 817 человек) и на Бору (1 535 человек).
В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (4 672 человека) и Ленинский (3 049 человек) район.
Напомним, в Нижегородской области в последнее время был ужесточен контроль за соблюдением масочного режима. Теперь отсутствие маски запрещено даже в такси, лифтах и на парковках, такое решение о необходимости носить маску было принято на федеральном уровне накануне.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 162
2. г.о.г. Арзамас – 585
3. Арзамасский – 290
4. Балахнинский – 555
5. Богородский – 1 029
6. Большеболдинский – 112
7. Большемурашкинский – 30
8. г.о.г. Бор – 1 535
9. Бутурлинский – 37
10. Вадский – 57
11. Варнавинский район – 140
12. Вачский – 326
13. Ветлужский – 125
14. Вознесенский – 182
15. Володарский – 610
16. Воротынский – 49
17. Воскресенский – 172
18. Выксунский – 265
19. Гагинский – 125
20. Городецкий – 816
21. Д.Константиновский – 80
22. Дзержинск – 3 720
23. Дивеевский – 442
24. Княгининский - 112
25. Ковернинский – 158
26. Краснобаковский – 74
27. Краснооктябрьский – 244
28. Кстовский – 838
29. Кулебакский – 769
30. Лукояновский – 225
31. Лысковский – 487
32. Навашинский – 329
33. Павловский – 1 817
34. Первомайский – 47
35. Перевозский – 39
36. Пильнинский – 228
37. Починковский – 263
38. Семеновский – 637
39. Сергачский – 364
40. Сеченовский – 136
41. Сокольский – 48
42. Сосновский – 515
43. Спасский – 73
44. Тонкинский – 130
45. Тоншаевский – 219
46. Уренский – 392
47. Чкаловский – 169
48. Шарангский – 143
49. Шатковский – 451
50. Шахунский – 487
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