Нижегородец заживо сварился в своем туалете из-за прорвавшейся трубы. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Вот уж воистину не знаешь, где тебя подстерегает опасность. Лишним подтверждением этого стала трагедия в Дзержинске – там 51-летний мужчина заживо сварился в собственном туалете. Первыми об этой дикой истории рассказали местные жители.

- Вечером 26 октября в туалете прорвало трубу горячего водоснабжения, в этот момент там находился 50-летний мужчина, – рассказали соседи в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». Кипяток хлынул таким мощным потоком, и температура воды оказалась настолько горячей, что мужчина сварился заживо. Из-за случившегося в доме образовался настоящий водопад из горячей воды. Все это еще и сопровождалось сильным испарением.

Отец пытался его спасти, но не смог. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Вскоре к расследованию обстоятельств трагедии подключились следователи. По их данным, спасти мужчину пытался его пожилой отец. Однако ему этого не удалось.

- Его отец, пытавшийся оказать ему помощь, также получил термические ожоги. В настоящее время 83-летний пострадавший находится в больнице, - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - Как установили следователи СК, отец и сын проживали вдвоем и злоупотребляли спиртными напитками. За неуплату коммунальных платежей у них было перекрыто горячее водоснабжение. Именно в туалетной комнате находилась заглушка на стояке с трубой горячей воды.

ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Следователи не исключают, что прорыв стояка с горячим водоснабжением мог причинить сам потерпевший. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка .