Вместо неприглядного халата: Екатерина Одинцова показала свой домашний наряд Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Телеведущая Екатерина Одинцова, как и многие другие россияне, перешла на удаленный режим работы. Однако даже дома она остается красивой и ухоженной светской дамой. Как этого добиться, она рассказала на своей странице в Инстаграм.

- Любовь к домашней одежде передалась мне с воспитанием, - полагает телеведущая. - К примеру, моя бабушка никогда не ходила дома в каком-нибудь, знаете, неприглядном халате. На ней всегда были платья или костюмы.

Старается следовать ее примеру и сама телеведущая. По ее словам, дома она всегда старается ходить в удобных и красивых костюмах. Один из них она примерила перед своими подписчиками.

- Посмотрите, в таком костюме вы дома никогда не будете выглядеть по-простому, всегда ухоженно, - продефилировала телеведущая. - Вы всегда будете выглядеть так, что вы в любой момент готовы открыть дверь мужчине, друзьям или ответить на видеозвонок в зуме. Потому что сейчас снова начинается период совещаний онлайн. Когда в таком костюмчике сидишь дома - это почти смокинг, но домашний.

Напомним, этим летом дочь Екатерины Одинцовой 18-летняя Дина Немцова вышла замуж за своего давнего возлюбленного. Церемония хоть и проходила на Рублевке, но все равно оказалась весьма скромной – из-за коронавируса на торжествах смогли присутствовать только самые близкие члены семьи. Тем не менее, ради этой знаменательной даты Екатерина Одинцова даже решилась на омолаживающие процедуры. В результате, на свадьбе дочери она выглядела ее ровесницей.