"Да у нас весь дом вместе с участком стоят дешевле": С многодетной нижегородской семьи запросили почти три миллиона рублей за подключение частного дома к газопроводу

С многодетной нижегородской семьи запросили почти три миллиона рублей за подключение частного дома к газопроводу. Фото: Предоставлено героем публикации

Газопровод времен СССР

В 2014 году многодетная семья Дмитриевых из села Кирилловка Нижегородской области начала строительство дома. Как ни крути, а семейной паре с тремя маленькими детьми в доме куда удобнее, чем в городской квартире.

- Конечно, стройка давалась тяжело – дело-то не из дешевых.-, - рассказал «Комсомолке» глава семейства Игорь Дмитриев. – На нее мы потратили все наши сбережения, использовали средства материнского капитала. Да и родственники помогали. Ввели дом в эксплуатацию мы в начале 2016 года. Оставалось только подключить газ.

До ближайшей трубы рукой подать. Фото: Предоставлено героем публикации

Село Кирилловка было газифицировано еще во времена СССР. И подключиться к газу здесь не составляло никакого труда.

- За последние пару лет к проходящей рядом с нашим домом трубе среднего давления подключили как минимум три дома, - вспоминает Игорь Дмитриев. – И обошлось это им всего тысяч в 60-65. В мае мы тоже подали заявку на технологическое присоединение к газовой трубе. И тут-то и началось самое интересное!

- Схемой газоснабжения села Кирилловка Арзамасского района газификация вашего жилого дома не предусмотрена, - сообщили Дмитриевым в газовой компании. – Для газификации жилых домов, не предусмотренных схемой, в том числе и вашего дома, необходимо построить сеть газораспределения и ПРГ. Строительство распределительного газопровода для села Кирилловка в этом году не включено. В настоящее время мы не обладаем информацией о сроке, когда возникнет возможность газификации принадлежащего вам объекта строительства по «льготной ставке».

Цена выросла в 50 раз

Другими словами, рассчитывать на газификацию своего дома Дмитриевым не приходится ни в этом году, ни в следующем, так как сумма в три миллиона неподъемная. А значит, им и дальше придется отапливать дом древесными брикетами. А это удовольствие отнюдь не из дешевых – за зиму на все про все уходит больше 40 тысяч.

Впрочем, несмотря на то, что в льготном подключении многодетной семье отказали, газовая компания предложила им другой вариант.

- Они предложили подключить нам газ не по льготному тарифу, а по коммерческому. Из-за внесенных в мае изменений в тарифы стоимость этих работ возросла в 50 раз и составила почти три миллиона рублей! – возмущается Игорь Дмитриев. – И это за прокладку газовой трубы около 130 метров по кратчайшему пути! Это полностью укладывается в льготную ставку. Но вместо этого нам предлагают строить отдельный ПРГ на несуществующие 400 домов плановой стройки. Да весь наш дом вместе с участком таких денег не стоит!

В семье подрастает трое малышей. Фото: Предоставлено героем публикации

По словам отца семейства, от их дома до трубы среднего давления, к которой можно присоединиться, рукой подать. Вот только им самим от этого не легче – за эту сотню метров им надо выложить 2 933 162 рубле.

- Вопреки постановлению правительства 1314, нам навязывают строительство распределительных сетей на «объекты запланированной застройки 400 домов», где нет ни одного фундамента, - рассказывает Игорь Дмитриев. – Если нет схемы, газовики выбирают точку врезки там, где им вздумается. Хотя я запросил самую ближайшую точку врезки, что менее 150 метров от дома.

За защитой своих прав Дмитриевы обратились в региональный УФАС в связи с необоснованным завышением цены и навязывание более длинного маршрута взамен альтернативному, который попадает под действие льготной ставки.

Ну, а семье приходится отапливаться брикетами. Фото: Предоставлено героем публикации

- В ходе предварительного анализа имеющихся материалов установлено, что в действиях газовой компании имеются признаки административного правонарушения «Повторное нарушение установленного порядка подключения» к газораспределительным сетям, - сообщили в УФАС по Нижегородской области. – По данному факту проводится административное расследование.

Завершение этого расследования многодетная семья ожидает уже четыре месяца. Ну, а пока многодетная семья продолжает отапливать дом по старинке дровами, находясь в газифицированном селе.