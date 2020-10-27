Минздрав проверит нижегородскую больницу, где инвалид несколько часов провел на носилках

Инвалид с двусторонней пневмонией четыре часа пролежал на полу в больнице. Фото: СОЦСЕТИ

Неприятная история произошла в одной из больниц Нижегородской области. По словам родственников, мужчина несколько часов пролежал на носилках, ожидая помощи. Через два дня несчастный скончался. Инцидент случился в Сокольской ЦРБ в пятницу, 23 октября. Об этом рассказал внук мужчины в соцсетях.

«Дедушка 60 лет, инвалид 1 группы, не ходячий, ждет очереди на прием 4 часа на полу. У него двустороннее воспаление легких. В конце концов, дожидается, его отправляют в Городец», - рассказал Максим Марданов. В понедельник, 26 октября, мужчина скончался.

Минздрав проведет проверку по факту инцидента. Фото: СОЦСЕТИ

«Для транспортировки лежачего пациента в Сокольскую ЦРБ из деревни, в которой он находился, была оперативно направлена бригада скорой помощи, - рассказал главный врач Соколькой ЦРБ. - Медики районной больницы после первичного осмотра и проведенной рентгенографии приняли решение о госпитализации пациента в Городецкую районную больницу».

На этой машине пациента транспортировали из Сокольской ЦРБ в Городец. Фото: СОЦСЕТИ

Также в ведомстве рассказали, почему мужчине пришлось ожидать помощи в коридоре.

«В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки на время осмотра и ожидания транспортировки мужчина, который перенес два инсульта и имел длительный анамнез сахарного диабета II типа, а, соответственно, находился в зоне риска заражения новой коронавирусной инфекцией, не был размещен в отделении, где идет поток пациентов», - пояснили в больнице, подчеркнув, что «во время его транспортировки до медучреждения в автомобиле скорой помощи было все необходимое, в том числе и кислородная подушка, состояние пациента в пути контролировал фельдшер».

Как нам стало известно, по данному факту будет проведено внутреннее расследование по линии здравоохранения.

«Оценку произошедшего с пациентом из Сокольского даст совместная проверка регионального минздрава с Росздравнадзором», - сообщили в региональном минздраве со ссылкой на министра здравоохранения Давида Мелика-Гусейнова.