Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 26 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. За последние сутки в регионе было выявлено 376 новых случаев заражения. При этом в 25 районах области новых случаев не было зафиксировано вовсе.
- Из 39 636 зараженных нижегородцев почти половина – 19 216 человек – проживают на территории самого Нижнего Новгорода, - рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора. – Остальные 20 420 человек распределены по районам Нижегородской области. Наибольшее число зараженных по-прежнему зафиксировано в Дзержинске (3 616 человек), в Павловском районе (1 814 человек» и на Бору (1 448 человек). Одновременно с этим растет и число выздоровевших. После опасной инфекции успели поправиться уже 33 301 человек.
Напомним, в Нижегородской области недавно была продлена самоизоляция для пожилых нижегородцев, людей с хроническими заболеваниями и беременных нижегородок. Одновременно с этим был усилен контроль за соблюдением масочного режима. Особенно пристальное внимание уделяется этому в общественном транспорте и в магазинах.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 162
2. г.о.г. Арзамас – 573
3. Арзамасский – 287
4. Балахнинский – 555
5. Богородский – 982
6. Большеболдинский – 106
7. Большемурашкинский – 30
8. г.о.г. Бор – 1 448
9. Бутурлинский – 37
10. Вадский – 57
11. Варнавинский район – 138
12. Вачский – 313
13. Ветлужский – 124
14. Вознесенский – 181
15. Володарский – 607
16. Воротынский – 49
17. Воскресенский – 167
18. Выксунский – 251
19. Гагинский – 125
20. Городецкий – 792
21. Д.Константиновский – 80
22. Дзержинск – 3 616
23. Дивеевский – 441
24. Княгининский - 107
25. Ковернинский – 156
26. Краснобаковский – 74
27. Краснооктябрьский – 244
28. Кстовский – 835
29. Кулебакский – 765
30. Лукояновский – 225
31. Лысковский – 453
32. Навашинский – 326
33. Павловский – 1 814
34. Первомайский – 47
35. Перевозский – 39
36. Пильнинский – 220
37. Починковский – 255
38. Семеновский – 635
39. Сергачский – 358
40. Сеченовский – 136
41. Сокольский – 46
42. Сосновский – 514
43. Спасский – 71
44. Тонкинский – 123
45. Тоншаевский – 212
46. Уренский – 384
47. Чкаловский – 160
48. Шарангский – 138
49. Шатковский – 440
50. Шахунский – 479