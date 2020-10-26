Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 26 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. За последние сутки в регионе было выявлено 376 новых случаев заражения. При этом в 25 районах области новых случаев не было зафиксировано вовсе.

- Из 39 636 зараженных нижегородцев почти половина – 19 216 человек – проживают на территории самого Нижнего Новгорода, - рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора. – Остальные 20 420 человек распределены по районам Нижегородской области. Наибольшее число зараженных по-прежнему зафиксировано в Дзержинске (3 616 человек), в Павловском районе (1 814 человек» и на Бору (1 448 человек). Одновременно с этим растет и число выздоровевших. После опасной инфекции успели поправиться уже 33 301 человек.

Напомним, в Нижегородской области недавно была продлена самоизоляция для пожилых нижегородцев, людей с хроническими заболеваниями и беременных нижегородок. Одновременно с этим был усилен контроль за соблюдением масочного режима. Особенно пристальное внимание уделяется этому в общественном транспорте и в магазинах.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 162

2. г.о.г. Арзамас – 573

3. Арзамасский – 287

4. Балахнинский – 555

5. Богородский – 982

6. Большеболдинский – 106

7. Большемурашкинский – 30

8. г.о.г. Бор – 1 448

9. Бутурлинский – 37

10. Вадский – 57

11. Варнавинский район – 138

12. Вачский – 313

13. Ветлужский – 124

14. Вознесенский – 181

15. Володарский – 607

16. Воротынский – 49

17. Воскресенский – 167

18. Выксунский – 251

19. Гагинский – 125

20. Городецкий – 792

21. Д.Константиновский – 80

22. Дзержинск – 3 616

23. Дивеевский – 441

24. Княгининский - 107

25. Ковернинский – 156

26. Краснобаковский – 74

27. Краснооктябрьский – 244

28. Кстовский – 835

29. Кулебакский – 765

30. Лукояновский – 225

31. Лысковский – 453

32. Навашинский – 326

33. Павловский – 1 814

34. Первомайский – 47

35. Перевозский – 39

36. Пильнинский – 220

37. Починковский – 255

38. Семеновский – 635

39. Сергачский – 358

40. Сеченовский – 136

41. Сокольский – 46

42. Сосновский – 514

43. Спасский – 71

44. Тонкинский – 123

45. Тоншаевский – 212

46. Уренский – 384

47. Чкаловский – 160

48. Шарангский – 138

49. Шатковский – 440

50. Шахунский – 479