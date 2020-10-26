Наталья Водянова встала к плите: вместе с дочкой Невой они приготовили макаруны. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова недавно вышла замуж за известного французского миллиардера Антуана Арно. И, как и положено примерной жене, встала к плите. Кулинарными изысками, приготовленными своими руками, красавица поделилась на странице в Инстаграм.

- Самые простые вещи в жизни, если их делать осознанно и с наслаждением могут принести настоящее счастье, - считает Наталья Водянова. - Например, я всегда думала, что научиться делать макаруны, изысканное воздушное печенье, это целое искусство. И вот сегодня мы с Невочкой попробовали и просто научились их делать. Это оказалось не так уж сложно, а от процесса получили счастье.

Напомним, дочери супермодели от британского лорда Джастина Портмана Неве исполнилось 14 лет. И все уже отмечают ее необыкновенную красоту. К примеру, этим летом супермодель выкладывала фотографии дочери с пляжа. Фото было сделано во время отпуска на Лазурном берегу, куда Наталья отправилась отдохнуть с семьей.

Отметим, что Нева в папу натуральная блондинка с голубыми глазами. Многие уже прочат ее в модели или актрисы. Но пока девочка предпочитает держаться подальше от подиумов. Вместо этого ее привлекают более земные радости, в том числе приготовление макарунов.