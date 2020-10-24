Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 24 октября 2020 года: количество выздоровевших перешагнуло отметку в 32 тысячи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижегородской области за последние сутки установлено 366 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Таким образом, общее число заболевших по региону приближается к 38,5 тысячи. А именно, на 24 октября их 38 480 человек. Но положительная статистика продолжает набирать обороты. За минувшие сутки 576 нижегородцев, с установленным прежде диагнозом COVID-19, отправились здоровыми домой. Суммарно в Нижегородском регионе полностью излечились 32 517 человек. К сожалению, суточные показатели числа жертв вируса подскочили. Восемь человек скончались в области за последние 24 часа. В целом, за время эпидемии, коронавирус унёс жизни 690 жителей Нижегородской области. Рейтинг заболеваемости в регионе сохраняется прежним. Примечательно, что в 20 районах Нижегородской области новых заражений не выявили вовсе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, Глеб Никитин ответил пользователям на вопрос о закрытии границ области, что такие меры пока даже не рассматриваются. А также ночная работа кафе и ресторанов с полуночи до шести утра допущена только навынос.