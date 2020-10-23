Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 23 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Нижегородской области количество заражённых коронавирусом увеличилось на 366 человек. При этом в 20 районах региона не выявили новых заражений вовсе. А 32 517 жителей региона, у которых прежде был диагностировал COVID-19, отправились домой здоровыми.

– По данным на 23 октября, общее число заражений в Нижегородском регионе составляет 38 480 человек. В черте Нижнего Новгорода проживают 18 815 от общего числа. Оставшиеся 19 665 человек – в городских округах и районах региона. В частности, наибольшие показатели заболеваемости наблюдаются в Дзержинске (3 498), в Павловском районе (1 745) и в г. о. Бор (1 357), – сказано в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, Глеб Никитин ответил пользователям на вопрос о закрытии границ области, что такие меры пока даже не рассматриваются. А также ночная работа кафе и ресторанов с полуночи до шести утра допущена только навынос.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 162

2. г.о.г. Арзамас – 538

3. Арзамасский – 277

4. Балахнинский – 542

5. Богородский – 959

6. Большеболдинский – 102

7. Большемурашкинский – 30

8. г.о.г. Бор – 1 357

9. Бутурлинский – 37

10. Вадский – 57

11. Варнавинский район – 138

12. Вачский – 312

13. Ветлужский – 120

14. Вознесенский – 181

15. Володарский – 604

16. Воротынский – 42

17. Воскресенский – 167

18. Выксунский – 224

19. Гагинский – 114

20. Городецкий – 756

21. Д.Константиновский – 80

22. Дзержинск – 3 498

23. Дивеевский – 440

24. Княгининский - 100

25. Ковернинский – 150

26. Краснобаковский – 68

27. Краснооктябрьский – 236

28. Кстовский – 819

29. Кулебакский – 763

30. Лукояновский – 215

31. Лысковский – 412

32. Навашинский – 315

33. Павловский – 1 745

34. Первомайский – 47

35. Перевозский – 38

36. Пильнинский – 212

37. Починковский – 249

38. Семёновский – 632

39. Сергачский – 348

40. Сеченовский – 122

41. Сокольский – 45

42. Сосновский – 491

43. Спасский – 63

44. Тонкинский – 107

45. Тоншаевский – 199

46. Уренский – 360

47. Чкаловский – 155

48. Шарангский – 129

49. Шатковский – 406

50. Шахунский – 45