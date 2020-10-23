Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 23 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За сутки в Нижегородской области количество заражённых коронавирусом увеличилось на 366 человек. При этом в 20 районах региона не выявили новых заражений вовсе. А 32 517 жителей региона, у которых прежде был диагностировал COVID-19, отправились домой здоровыми.
– По данным на 23 октября, общее число заражений в Нижегородском регионе составляет 38 480 человек. В черте Нижнего Новгорода проживают 18 815 от общего числа. Оставшиеся 19 665 человек – в городских округах и районах региона. В частности, наибольшие показатели заболеваемости наблюдаются в Дзержинске (3 498), в Павловском районе (1 745) и в г. о. Бор (1 357), – сказано в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.
Напомним, Глеб Никитин ответил пользователям на вопрос о закрытии границ области, что такие меры пока даже не рассматриваются. А также ночная работа кафе и ресторанов с полуночи до шести утра допущена только навынос.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 162
2. г.о.г. Арзамас – 538
3. Арзамасский – 277
4. Балахнинский – 542
5. Богородский – 959
6. Большеболдинский – 102
7. Большемурашкинский – 30
8. г.о.г. Бор – 1 357
9. Бутурлинский – 37
10. Вадский – 57
11. Варнавинский район – 138
12. Вачский – 312
13. Ветлужский – 120
14. Вознесенский – 181
15. Володарский – 604
16. Воротынский – 42
17. Воскресенский – 167
18. Выксунский – 224
19. Гагинский – 114
20. Городецкий – 756
21. Д.Константиновский – 80
22. Дзержинск – 3 498
23. Дивеевский – 440
24. Княгининский - 100
25. Ковернинский – 150
26. Краснобаковский – 68
27. Краснооктябрьский – 236
28. Кстовский – 819
29. Кулебакский – 763
30. Лукояновский – 215
31. Лысковский – 412
32. Навашинский – 315
33. Павловский – 1 745
34. Первомайский – 47
35. Перевозский – 38
36. Пильнинский – 212
37. Починковский – 249
38. Семёновский – 632
39. Сергачский – 348
40. Сеченовский – 122
41. Сокольский – 45
42. Сосновский – 491
43. Спасский – 63
44. Тонкинский – 107
45. Тоншаевский – 199
46. Уренский – 360
47. Чкаловский – 155
48. Шарангский – 129
49. Шатковский – 406
50. Шахунский – 45