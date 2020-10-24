«Зрение подсело до минус 2»: нижегородец избил свою девушку из-за аборта

Суд назначил ему 80 часов общественных работ. Фото: Facebook

Эксцентричный нижегородец Алексей Оношкин, известный своими необычными акциями, избил собственную девушку за то, что она без его ведома сделала аборт. Об этом мужчина сообщил на своей странице в Facebook.

При этом сначала Алексей был уверен в том, что поступил правильно. Он даже «похвалился» тем, что у девушки ухудшилось зрение после его удара.

Такое заявление, естественно, вызвало осуждение со стороны общественности, о случившемся стало известно и за пределами региона. После этого мужчина скорректировал своё заявление, принеся извинения.

- Сожалею, что так вышло. Мне стыдно, я психанул, но я хотел ребенка, любил эту женщину, а меня не спросили и единолично решили вопрос жизни и смерти, - написал Алексей Оношкин.

Согласно его словам суд назначил ему 80 часов общественных работ.

Напомним, что ранее Алексей Оношкин попал под статью за фото, на котором он одет в полный набор нацистской символики.

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