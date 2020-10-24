Спасенные фламинго адаптировались в зоопарке «Лимпопо»

Ближайшее постоянное гнездовье этих птиц находится в Казахстане. Фото: комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области

Фламинго, заблудившиеся в Нижегородской области осенью 2015 года, окончательно адаптировались в зоопарке «Лимпопо». Об этом сообщили в комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области.

Спасенные фламинго адаптировались в нижегородском зоопарке. Фото: комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области

Напомним, что в октябре 2015 года, сразу восемь экзотических птиц было замечено в нашей области. Тогда орнитологи забили тревогу и попросили очевидцев сразу же сообщать о местоположении птиц, потому что наша холодная погода для фламинго губительна, и прожить долго в таком климате они не могут.

- В спасательной операции было задействовано много людей - птиц отлавливали и в непогоду, и в ночное время. Из стаи серых и обессиливших птиц удалось сохранить только две особи. Новый дом они обрели в зоопарке «Лимпопо», - рассказали в ведомстве.

Эти водоплавающие птицы занесены в Красную книгу РФ. Фото: комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области

В настоящее время фламинго чувствуют себя прекрасно и живут в большом вольере с остальными длинноногими и розовыми пернатыми.

- Благодаря правильному рациону питания и заботе их окрас приобрёл естественный розовый цвет, - поделились в комитете.

Птицы чувствуют себя прекрасно. Фото: комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области

Отметим, что эти водоплавающие птицы занесены в Красную книгу РФ. Ближайшее постоянное гнездовье фламинго расположено в Казахстане, на побережье Каспийского моря, на пролете встречаются в Дагестане, регулярно залетает в пограничные с Казахстаном регионы и очень редко - в среднюю полосу России.

Фламинго заблудились в нашей области в 2015 году. Фото: комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области

Если животное попало в беду и вы стали тому свидетелями, нужно сообщить специалистам на горячую экологическую диспетчерскую службу «Зеленый телефон»: 433-22-11 (работает круглосуточно).

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