Названы дороги в Нижнем Новгороде, которые отремонтируют в 2021 году.
Фото: Иван МАРКОВ
На первом этапе торгов по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Нижнем Новгороде будут разыграны 19 участков. Общая площадь дорог, вошедших в план, составит 245 тысяч квадратных метров, а протяженность 25 километров.
- Первая часть этих дорог будет разыграна на торгах до конца осени, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. – Сейчас уже проведено обследование объектов, позволяющее выявить дефекты.
В дальнейшем этот список пополнится еще несколькими объектами, которые будут разыграны на втором этапе торгов.
- В первую очередь, в план включали дороги с наибольшей интенсивностью движения и автобусным сообщением, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Александр Герасименко. - К ремонту объектов мы будем подходить комплексно. В частности, помимо обновления асфальта, на дорогах будут установлены новые бордюры, ограждения, дорожные знаки и будет нанесена термопластиковая разметка.
Также в 2021 году планируется оборудовать подходы к пешеходным переходам пандусами для маломобильных групп. Там же будут установлены тактильные наземные указатели.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
934 миллиона рублей будет выделено на ремонт дорог в Нижнем Новгороде в 2021 году
904 миллиона рублей - из федерального бюджета
30 миллионов рублей – из городского бюджета.
КОНКРЕТНО
Какие дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2021 году?
Автозаводский район
• проспект Молодежный (от проспекта Октября до улицы Безводная)
• улица Минеева (от улицы Коломенской до улицы Космической)
• улица Коломенская (от улицы Лескова до Колхозной)
• дорога на поселок Новое Доскино (от ж/д переезда «Петряевка» до ж/д в поселке Новое Доскино).
Сормовский район
* улица Стрелковая (от пр. Кораблестроителей до дома №81 по ул. Стрелковой)
• улица Сутырина (уч.1 от пер.Союзного до ул.Старая Канава)
• улица Свободы (от ул.Баррикад до ул.Хальзовской)
• проспект Кораблестроителей (от ул. Баренца до ул. Коновалова)
Приокский район
* улица Геологов
• улица Кащенко (от ул.Ларина до ул.Шапошникова)
• транспортная развязка на пересечении проспекта Гагарина с улицей Ларина
Нижегородский район
* улица Родионова (от ул. Б.Печерская до ул. Бринского с отнесенными поворотами и подходами к остановкам, лестницами)
• Казанское шоссе (от ул. Родионова до знака «Нижний Новгород» с отнесенными поворотами и подходами к остановкам, разворотной площадкой).
Московский район
* улица Чаадаева (от базы №8 до границы с Сормовским районом)
• дорога от Московского шоссе до поселка Березовая Пойма
Ленинский район
• Улица Премудрова
• Героя Самочкина.
Канавинский район
• Улица Интернациональную (от ул.Приокской до ж/д переезда)
Советский район
• Окский съезд (от пл. Лядова до Молитовского моста).