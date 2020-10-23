Названы дороги в Нижнем Новгороде, которые отремонтируют в 2021 году. Фото: Иван МАРКОВ

На первом этапе торгов по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Нижнем Новгороде будут разыграны 19 участков. Общая площадь дорог, вошедших в план, составит 245 тысяч квадратных метров, а протяженность 25 километров.

- Первая часть этих дорог будет разыграна на торгах до конца осени, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. – Сейчас уже проведено обследование объектов, позволяющее выявить дефекты.

В дальнейшем этот список пополнится еще несколькими объектами, которые будут разыграны на втором этапе торгов.

- В первую очередь, в план включали дороги с наибольшей интенсивностью движения и автобусным сообщением, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Александр Герасименко. - К ремонту объектов мы будем подходить комплексно. В частности, помимо обновления асфальта, на дорогах будут установлены новые бордюры, ограждения, дорожные знаки и будет нанесена термопластиковая разметка.

Также в 2021 году планируется оборудовать подходы к пешеходным переходам пандусами для маломобильных групп. Там же будут установлены тактильные наземные указатели.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

934 миллиона рублей будет выделено на ремонт дорог в Нижнем Новгороде в 2021 году

904 миллиона рублей - из федерального бюджета

30 миллионов рублей – из городского бюджета.

КОНКРЕТНО

Какие дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2021 году?

Автозаводский район

• проспект Молодежный (от проспекта Октября до улицы Безводная)

• улица Минеева (от улицы Коломенской до улицы Космической)

• улица Коломенская (от улицы Лескова до Колхозной)

• дорога на поселок Новое Доскино (от ж/д переезда «Петряевка» до ж/д в поселке Новое Доскино).

Сормовский район

* улица Стрелковая (от пр. Кораблестроителей до дома №81 по ул. Стрелковой)

• улица Сутырина (уч.1 от пер.Союзного до ул.Старая Канава)

• улица Свободы (от ул.Баррикад до ул.Хальзовской)

• проспект Кораблестроителей (от ул. Баренца до ул. Коновалова)

Приокский район

* улица Геологов

• улица Кащенко (от ул.Ларина до ул.Шапошникова)

• транспортная развязка на пересечении проспекта Гагарина с улицей Ларина

Нижегородский район

* улица Родионова (от ул. Б.Печерская до ул. Бринского с отнесенными поворотами и подходами к остановкам, лестницами)

• Казанское шоссе (от ул. Родионова до знака «Нижний Новгород» с отнесенными поворотами и подходами к остановкам, разворотной площадкой).

Московский район

* улица Чаадаева (от базы №8 до границы с Сормовским районом)

• дорога от Московского шоссе до поселка Березовая Пойма

Ленинский район

• Улица Премудрова

• Героя Самочкина.

Канавинский район

• Улица Интернациональную (от ул.Приокской до ж/д переезда)

Советский район

• Окский съезд (от пл. Лядова до Молитовского моста).