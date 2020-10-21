Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на 21 октября по районам: сколько заболевших и выздоровевших
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 332 новых случая заражения. Вместе с тем в 21 районе Нижегородской области новых случаев заражения коронавирусом выявлено не было.
- Из 37 760 зараженных в Нижегородской области, 18 550 человек живут на территории самого Нижнего Новгорода, остальные 19 210 заболевших распределены по районам и городским округам, - говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора. – Наибольшее число зараженных выявлено в Дзержинске (3415), в Павловском районе (1669 человек) и на Бору (1310). Одновременно с этим растет и число выздоровевших – 31 469 уже переболели коронавирусом.
Напомним, накануне был продлен режим самоизоляции для пожилых нижегородцев, людей с хроническими заболеваниями и беременным женщин. Вместе с тем был усилен контроль за соблюдением масочного режима в регионе. Особенно пристальное внимание этому уделяется в общественном транспорте и в магазинах.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 162
2. г.о.г. Арзамас – 536
3. Арзамасский – 276
4. Балахнинский – 535
5. Богородский – 934
6. Большеболдинский – 93
7. Большемурашкинский – 30
8. г.о.г. Бор – 1 310
9. Бутурлинский – 37
10. Вадский – 57
11. Варнавинский район – 135
12. Вачский – 310
13. Ветлужский – 118
14. Вознесенский – 181
15. Володарский – 601
16. Воротынский – 42
17. Воскресенский – 167
18. Выксунский – 220
19. Гагинский – 104
20. Городецкий – 737
21. Д.Константиновский – 79
22. Дзержинск – 3 415
23. Дивеевский – 439
24. Княгининский - 90
25. Ковернинский – 148
26. Краснобаковский – 64
27. Краснооктябрьский – 226
28. Кстовский – 808
29. Кулебакский – 762
30. Лукояновский – 200
31. Лысковский – 398
32. Навашинский – 314
33. Павловский – 1 669
34. Первомайский – 47
35. Перевозский – 38
36. Пильнинский – 207
37. Починковский – 245
38. Семеновский – 632
39. Сергачский – 343
40. Сеченовский – 120
41. Сокольский – 45
42. Сосновский – 480
43. Спасский – 52
44. Тонкинский – 105
45. Тоншаевский – 186
46. Уренский – 353
47. Чкаловский – 145
48. Шарангский – 125
49. Шатковский – 397
50. Шахунский – 450