Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на 21 октября по районам: сколько заболевших и выздоровевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 332 новых случая заражения. Вместе с тем в 21 районе Нижегородской области новых случаев заражения коронавирусом выявлено не было.

- Из 37 760 зараженных в Нижегородской области, 18 550 человек живут на территории самого Нижнего Новгорода, остальные 19 210 заболевших распределены по районам и городским округам, - говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора. – Наибольшее число зараженных выявлено в Дзержинске (3415), в Павловском районе (1669 человек) и на Бору (1310). Одновременно с этим растет и число выздоровевших – 31 469 уже переболели коронавирусом.

Напомним, накануне был продлен режим самоизоляции для пожилых нижегородцев, людей с хроническими заболеваниями и беременным женщин. Вместе с тем был усилен контроль за соблюдением масочного режима в регионе. Особенно пристальное внимание этому уделяется в общественном транспорте и в магазинах.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 162

2. г.о.г. Арзамас – 536

3. Арзамасский – 276

4. Балахнинский – 535

5. Богородский – 934

6. Большеболдинский – 93

7. Большемурашкинский – 30

8. г.о.г. Бор – 1 310

9. Бутурлинский – 37

10. Вадский – 57

11. Варнавинский район – 135

12. Вачский – 310

13. Ветлужский – 118

14. Вознесенский – 181

15. Володарский – 601

16. Воротынский – 42

17. Воскресенский – 167

18. Выксунский – 220

19. Гагинский – 104

20. Городецкий – 737

21. Д.Константиновский – 79

22. Дзержинск – 3 415

23. Дивеевский – 439

24. Княгининский - 90

25. Ковернинский – 148

26. Краснобаковский – 64

27. Краснооктябрьский – 226

28. Кстовский – 808

29. Кулебакский – 762

30. Лукояновский – 200

31. Лысковский – 398

32. Навашинский – 314

33. Павловский – 1 669

34. Первомайский – 47

35. Перевозский – 38

36. Пильнинский – 207

37. Починковский – 245

38. Семеновский – 632

39. Сергачский – 343

40. Сеченовский – 120

41. Сокольский – 45

42. Сосновский – 480

43. Спасский – 52

44. Тонкинский – 105

45. Тоншаевский – 186

46. Уренский – 353

47. Чкаловский – 145

48. Шарангский – 125

49. Шатковский – 397

50. Шахунский – 450