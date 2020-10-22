Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 22 октября 2020 года: ещё 445 нижегородцев побороли COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 01:00 22 октября 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 37 760 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 332 новых случая заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило ещё 445 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 31 469 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 673 человек, ещё восемь нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (3 415 человек) и Павловском районе (1 669 человек).

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему на Автозаводе – 4 432 человека, а наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе — 1 364 человека.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел новые меры безопасности. В частности, был продлен режим самоизоляции для пожилых нижегородцев. Также дополнительные ограничения были введены для сферы общественного питания.

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