Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 октября 2020 года: названы сроки ожидаемого пика коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. За последние сутки в регионе было выявлено больше двух сотен новых случаев заражения. Таким образом, общее число зараженных превысило 37 тысяч человек. Наибольшее число заболевших по-прежнему зафиксировано в Дзержинске и Павловском районе.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 21 октября. Фото: Яндекс

Тем временем министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о прогнозах заболеваемости коронавирусом. По его словам, пик заболеваемости этой опасной инфекцией может наступить во второй декаде ноября. Однако уже сейчас медицина работает на пике своих возможностей. Резерв свободных коек в регионе составляет около 15%, но в городе сейчас растет число сотрудников медицинских организаций и объемы тестирования.

В то же время губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел новые меры безопасности. В частности, был продлен режим самоизоляции для пожилых нижегородцев. Также дополнительные ограничения были введены для сферы общественного питания. Теперь по ночам рестораны и бары будут работать только на вынос.

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