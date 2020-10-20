Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Нижегородец пойдет под суд неисполнение родительских обязанностей

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело
Вероника КОТИК
КомментироватьОставить комментарий
Нижегородец пойдет под суд неисполнение родительских обязанностей.

Нижегородец пойдет под суд неисполнение родительских обязанностей.

Фото: СОЦСЕТИ

В последнее время 30-летний житель Воскресенского района Нижегородской области Игорь Викторов (имена героев изменены – прим. ред.) частенько пренебрегал своими родительскими обязанностями. И за это ему пришлось поплатиться.

- С ним вместе в его родной деревне Шадрино живет семилетняя дочка, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Вот только в последнее время дочерью он совсем не занимается. В период с января 2019 года по сентябрь 2020 года он ей не уделял никакого внимания. Он не занимался ни ее обучением, ни ее воспитанием. Более того, периодически он позволял себе жестокое обращение с дочерью.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

- Да она, бедняжка, совсем, как дикая трава росла, - рассказывают соседи. – Ни приголубит ребенка, ни поговорит с ней. Все только окриком да пинками.

В настоящее время с мужчиной уже проведена беседа. Он находится под подпиской о невыезде. В дальнейшем расследование этого уголовного дела продолжится.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ

Рекомендуемые