Нижегородец пойдет под суд неисполнение родительских обязанностей. Фото: СОЦСЕТИ

В последнее время 30-летний житель Воскресенского района Нижегородской области Игорь Викторов (имена героев изменены – прим. ред.) частенько пренебрегал своими родительскими обязанностями. И за это ему пришлось поплатиться.

- С ним вместе в его родной деревне Шадрино живет семилетняя дочка, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Вот только в последнее время дочерью он совсем не занимается. В период с января 2019 года по сентябрь 2020 года он ей не уделял никакого внимания. Он не занимался ни ее обучением, ни ее воспитанием. Более того, периодически он позволял себе жестокое обращение с дочерью.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

- Да она, бедняжка, совсем, как дикая трава росла, - рассказывают соседи. – Ни приголубит ребенка, ни поговорит с ней. Все только окриком да пинками.

В настоящее время с мужчиной уже проведена беседа. Он находится под подпиской о невыезде. В дальнейшем расследование этого уголовного дела продолжится.

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