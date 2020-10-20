Давид Мелик-Гусейнов рассказал, когда в Нижнем Новгороде будет пик коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижегородской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Ни торможения, ни плато достигнуть пока не удалось. Об этом на своей странице в Инстаграм рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Меры по эпидемической безопасности обязательно дадут результат, - уверен министр. – 90% пассажиров в общественном транспорте уже в масках. В образовательных учреждениях также ожидаем снижения количества носителей и заболевших. Все это даст эффект через полторы-две недели.

Тем не менее, пик заболеваемости, по прогнозам министра, в Нижегородской области будет достигнут во второй декаде ноября.

- Мы еще взбираемся вверх по экспоненте. И делать точныи прогноз пока нельзя, - полагает Давид Мелик-Гусейнов. - При работающих мерах профилактики мы должны оказаться на пике во второи декаде ноября. Ежедневно загружаем в модель прогноза новые данные. Коррекция иде т на 1-2 дня.

Однако, по словам министра, медицина перегружена уже сейчас. Медицинские службы работают на максимуме возможностей. Но медики стараются увеличивать свои показатели даже в таких условиях.

- Мы нашли дополнительныи автопарк для поликлиник. Мобилизовали транспорт из разных служб и ведомств. Уверен, что значительно ускорим работу первичного звена, - отметил Давид Мелик-Гусейнов. - Добавили еще 1 тысячу лабораторных исследовании в сутки. Делаем тестов больше всех в ПФО. Бывают дни, что их количество достигает 13 тысяч.

По словам министра, коек в регионе пока хватает. Их запас ежедневно составляет около 15%.

- Мы ежедневно вводим в эксплуатацию 250-300 коек, - рассказал Давид Мелик-Гусейнов. - Но кои ки сами по себе не лечат. Иде т сложная работа по подбору персонала и настрои ки маршрутизации.

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