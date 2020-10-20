Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 20 октября 2020 года: в 32 районах области новых заражений не обнаружено Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе коронавирус подтвердили у 292 жителей. Таким образом, общее число заболевших по региону перешагнуло отметку в 37 тысяч. А именно, на 20 октября их 37 062 человека. Вместе с тем положительная статистика упала ещё ниже. За 24 часа излечились всего 50 человек из тех, у кого прежде был установлен диагноз COVID-19. Суммарно в Нижегородской области выздоровевших стало 30 705 человек. С сожалением сообщаем, что жертв вируса за сутки стало больше на пять человек. Равно как и вчера — статистика смертей установилась достаточно стабильная, прискорбно. На сегодня в регионе он коронавируса скончались 660 жителей. Рейтинг заболеваемости на территории Нижегородской области остаётся тот же. Примечательно, что в 32 районах области новых заражённых не выявили вовсе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, что накануне Глеб Никитин дополнил Указ о режиме повышенной готовности. Новой мерой стало ограничение доступа зрителей на спортивные мероприятия. А также контроль за соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности усилен. Три магазина в Нижнем Новгороде опечатаны за нарушения режима. Кроме того, рейды проведены по ночным клубам и кальянным, где тоже были выявлены многочисленные нарушения. Юридических представителей организаций и заведений ждёт административная ответственность.