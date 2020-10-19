Торт из листьев салата и бананов: В зоопарке "Лимпопо" отметили День Рождения жирафы Радуги Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Что ни день – то праздник в Лимпопо! Сегодня свой шестой День Рождения отмечает длинноногая и длинношеяя красавица, полюбившаяся всем вокруг. Это девочка-жирафа Радуга. Или просто Рада, как её ласково прозвали сотрудники зоопарка и навещающие жирафу друзья.

Радуга была первым жирафом, рождённым в России и выкормленным человеком. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

– С Днём Рождения, наша Радуга! – поздравляет сам зоопарк "Лимпопо" свою подопечную в социальных сетях.

А кроме того сказано, что Рада – это просто воплощение грации и изящества. Она добра, скромна и весьма осторожна.

Словесными поздравлениями от сотрудников и посетителей праздник Радуги не ограничился. Ко Дню Рождения девочки киперы подготовили Раде настоящий торт! Он состоял из листьев салата, из тыквы, бананов, моркови, яблок и веточек ивы. Как рассказали работники Лимпопо, кушать на глазах у всех Рада не стала, но никто не сомневается – подарком осталась довольна. К угощениям она приступила чуть позже, укрывшись от посторонних взглядов.

Киперы подготовили Раде настоящий торт! Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Пользователи ВКонтакте в один голос поздравляют статную невозмутимую красавицу с её днём.

– С Днём Рождения, Рада! Здоровья и радостной жизни Радуге и сотрудникам зоопарка! И пусть живёт как можно дольше нам всем на радость! – пишет пользователь Светлана Юрьевна.

С Днём Рождения, наша Радуга! Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Кстати говоря, несмотря на приветливый нрав Радуги и её доброту, постоять за себя она может ещё как. Одним ударом своей грациозной ноги она может отправить в нокаут льва или тигра.

Напомним, что Радуга была первым жирафом, рождённым в России и выкормленным человеком. На свет она появилась в Красноярске, а после судьба свела её с нижегородцами в стране птиц и зверей – частном зоопарке "Лимпопо".

СПРАВКА

Жираф – это млекопитающее семейства жирафовых. Их высота достигает 6 метров, а вес варьирует от 900 до 1200 кг. Место обитания жирафов – Африка. Они являются самыми высокими животными среди всех наземных в мире.

Забавный факт: их язык может высовываться на 50 см!