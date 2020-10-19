Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на сегодня по районам: сколько заболевших и выздоровевших
Фото: Иван МАКЕЕВ
За прошедшие сутки в Нижегородской области выявили 292 новых заразившихся коронавирусом. По подсчётам, общее число больных составляет сейчас 37 062 нижегородца. При этом в 32 районах области новых заражений не обнаружено вовсе.
– От общего числа заболевших 18 239 проживают в Нижнем Новгороде, 18 823 – в районах и городских округах Нижегородской области. В частности, коронавирус верифицирован в референс-центрах у 3 336 жителей Дзержинска, у 1 643 человек в Павловском районе, у 1 252 – в г.о. Бор, у 911 – в Богородском районе, у 795 – в Кстовском районе, у 747 человек – в Кулебакском районе, у 722 – в Городецком, у 628 – в г.о. Семёновский, у 595 – в Володарском районе, у 535 – в г. Арзамасе, 529 – в Балахнинском районе, – говорится в сообщении регионального правительства.
Среди районов Нижнего Новгорода остаются на первых местах по заболеваемости Автозаводский (4 352) и Ленинский (2 870) районы.
Напомним, что накануне Глеб Никитин внёс очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности. Последнее из них о прекращении доступа зрителей к спортивным мероприятиям.
30 705 жителей, перенесших коронавирус, уже здоровы.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области
1. Ардатовский район – 162
2. г.о.г. Арзамас – 535
3. Арзамасский – 276
4. Балахнинский – 529
5. Богородский – 911
6. Большеболдинский – 93
7. Большемурашкинский – 26
8. г.о.г. Бор – 1 252
9. Бутурлинский – 37
10. Вадский – 57
11. Варнавинский район – 132
12. Вачский – 300
13. Ветлужский – 118
14. Вознесенский – 179
15. Володарский – 595
16. Воротынский – 42
17. Воскресенский – 167
18. Выксунский – 220
19. Гагинский – 103
20. Городецкий – 722
21. Д.Константиновский – 79
22. Дзержинск – 3 336
23. Дивеевский – 438
24. Княгининский - 89
25. Ковернинский – 147
26. Краснобаковский – 61
27. Краснооктябрьский – 224
28. Кстовский – 795
29. Кулебакский – 747
30. Лукояновский – 187
31. Лысковский – 382
32. Навашинский – 309
33. Павловский – 1 643
34. Первомайский – 47
35. Перевозский – 36
36. Пильнинский – 204
37. Починковский – 238
38. Семёновский – 628
39. Сергачский – 338
40. Сеченовский – 120
41. Сокольский – 45
42. Сосновский – 476
43. Спасский – 52
44. Тонкинский – 100
45. Тоншаевский – 173
46. Уренский – 332
47. Чкаловский – 140
48. Шарангский – 119
49. Шатковский – 394
50. Шахунский – 445