Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на сегодня по районам: сколько заболевших и выздоровевших Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Нижегородской области выявили 292 новых заразившихся коронавирусом. По подсчётам, общее число больных составляет сейчас 37 062 нижегородца. При этом в 32 районах области новых заражений не обнаружено вовсе.

– От общего числа заболевших 18 239 проживают в Нижнем Новгороде, 18 823 – в районах и городских округах Нижегородской области. В частности, коронавирус верифицирован в референс-центрах у 3 336 жителей Дзержинска, у 1 643 человек в Павловском районе, у 1 252 – в г.о. Бор, у 911 – в Богородском районе, у 795 – в Кстовском районе, у 747 человек – в Кулебакском районе, у 722 – в Городецком, у 628 – в г.о. Семёновский, у 595 – в Володарском районе, у 535 – в г. Арзамасе, 529 – в Балахнинском районе, – говорится в сообщении регионального правительства.

Среди районов Нижнего Новгорода остаются на первых местах по заболеваемости Автозаводский (4 352) и Ленинский (2 870) районы.

Напомним, что накануне Глеб Никитин внёс очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности. Последнее из них о прекращении доступа зрителей к спортивным мероприятиям.

30 705 жителей, перенесших коронавирус, уже здоровы.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области

1. Ардатовский район – 162

2. г.о.г. Арзамас – 535

3. Арзамасский – 276

4. Балахнинский – 529

5. Богородский – 911

6. Большеболдинский – 93

7. Большемурашкинский – 26

8. г.о.г. Бор – 1 252

9. Бутурлинский – 37

10. Вадский – 57

11. Варнавинский район – 132

12. Вачский – 300

13. Ветлужский – 118

14. Вознесенский – 179

15. Володарский – 595

16. Воротынский – 42

17. Воскресенский – 167

18. Выксунский – 220

19. Гагинский – 103

20. Городецкий – 722

21. Д.Константиновский – 79

22. Дзержинск – 3 336

23. Дивеевский – 438

24. Княгининский - 89

25. Ковернинский – 147

26. Краснобаковский – 61

27. Краснооктябрьский – 224

28. Кстовский – 795

29. Кулебакский – 747

30. Лукояновский – 187

31. Лысковский – 382

32. Навашинский – 309

33. Павловский – 1 643

34. Первомайский – 47

35. Перевозский – 36

36. Пильнинский – 204

37. Починковский – 238

38. Семёновский – 628

39. Сергачский – 338

40. Сеченовский – 120

41. Сокольский – 45

42. Сосновский – 476

43. Спасский – 52

44. Тонкинский – 100

45. Тоншаевский – 173

46. Уренский – 332

47. Чкаловский – 140

48. Шарангский – 119

49. Шатковский – 394

50. Шахунский – 445