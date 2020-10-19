Заморозки и ветер накроют Нижний Новгород с 19 по 25 октября Фото: Евгения ГУСЕВА

Прогноз на ближайшую неделю с 19 по 25 октября приготовил нижегородцам не самые радужные и тёплые известия. Давайте разберёмся подробнее по дням недели.

В понедельник, 19 октября, температура продержится на отметке в +7 градусов. Прогнозируются кратковременные дожди, сильный ветер до 13 метров в секунду и местами даже снег.

Во вторник, 20 октября, столбики термометров не поднимутся выше +5, но будний день ожидается хотя бы без снега. А вот ночью возможны заморозки до -2 градусов. Западный сильный ветер будет задувать в течение суток со скоростью около 15 метров в секунду — это, пожалуй, огорчает больше всего.

Скорость ветра 15 метров в секунду. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В среду, 21 октября, температура опустится ещё ниже и не поднимется выше +3 градусов. При этом день прогнозируется солнечный и без осадков. Скорость ветра начнёт снижаться.

Четверг, 22 октября, станет переломом. Днём температура будет плюсовая, а ночью не поднимется выше 0. День будет без осадков, но не теплее +5 градусов.

В пятницу, 23 октября, два безоблачных дня окупятся. Конец недели уготовил нам ощутимую порцию снега с дождём. Хоть днём и потеплеет до +7, ночь продолжит холодить в районе -1-3 градусов.

24 и 25 октября, выходные, могут порадовать нижегородцев плюсовой температурой ночью и +9 градусами днём. Правда, в течение выходных дней пройдут проливные дожди. Но в концу такой недели это, вероятно, покажется нам сказкой.