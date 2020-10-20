«Провалившаяся брусчатка и заросшие клумбы»: эксперты ОНФ оценили состояние Нижневолжской набережной

Недостатки благоустройства обнаружили на Нижне-Волжской набережной. Фото: ОНФ в Нижегородской области

Эксперты ОНФ совместно с главой администрации Нижегородского района Ильей Лагутиным прошлись по Нижневолжской набережной и оценили её состояние. В целом, в ходе проверки обликом набережной эксперты остались довольны, но отдельные объекты благоустройства вызвали у комиссии недоумение. Об этом сообщает пресс-служба исполкома ОНФ в Нижегородской области.

Недостатки благоустройства обнаружили на Нижне-Волжской набережной. Фото: ОНФ в Нижегородской области

Так, в плачевном состоянии находятся полностью заросшие клумбы и некоторые скамейки, на них разрушилось деревянное покрытие. Кроме того, на отдельных участках пешеходных дорожек были замечены провалы брусчатки и частичное обрушение облицовочной плитки на парапетах.

Подрядчику, следящему за состоянием набережной, было предписано устранить все нарушения в ближайшее время.

Недостатки благоустройства обнаружили на Нижне-Волжской набережной. Фото: ОНФ в Нижегородской области

Напомним, что два года назад снос печально знаменитого «синего забора» превратился в общегородской праздник. Нижегородцы очень обрадовались новой достопримечательности города, вскоре Нижневолжская набережная стала одним из любимых мест горожан и гостей столицы Приволжья для отдыха и прогулок.

Именно поэтому сейчас ведутся активные обсуждения о дальнейшем благоустройстве набережной. Ранее, в рамках проекта #Среда800 архитекторы разработали новую концепцию благоустройства. Она включает в себя создание зимнего катка, сухого фонтана, фотозоны «столица закатов» и много другое.

Недостатки благоустройства обнаружили на Нижне-Волжской набережной. Фото: ОНФ в Нижегородской области

Отметим, что сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Борис Караганов рассказал о пожеланиях нижегородцев, обращающихся в штаб:

– Здесь нужно установить больше скамеек и малых архитектурных форм. Местами набережная смотрится пустовато. И самое главное пожелание – поставить туалеты. Без этого никакое общественное пространство в центре города уже не может считаться цивилизованным.

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