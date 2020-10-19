Минздрав объяснил причину похолодания в автозаводской больнице № 13. ФОТО: http://bolnica13nn.ru/

Неожиданно пришедшее в конце октября похолодание стало заметно не только на улице, но и внутри помещений. К примеру, пациенты больницы № 13 в Автозаводском районе почувствовали изменения погоды на себе.

- Нет отопления в 13 больнице, - пожаловалась нижегородка Валерия Лихова в группе «Кстати». - Автозавод. В палатах спим под тремя одеялами и в куртках.

Многие нижегородцы сразу предположили, что виной всему неожиданная авария на теплосетях. Однако дело оказалось в другом.

- По данным администрации городской клинической больницы № 13, никаких аварий и проблем с теплоснабжением в медучреждении не было, - рассказали «Комсомолке» в региональном минздраве. - В воскресенье 18 октября в связи с сильным ветром и резким похолоданием в течение часа в больнице стало прохладнее. После того, как было поднято давление внутри теплосети, температура в палатах вернулась к прежнему комфортному режиму.

Напомним, в этом году отопительный сезон начался раньше обычного. Первые топки стартовали еще в начале сентября. Однако большой надобности в отоплении до недавних пор не было – золотая осень подарила нижегородцам по-летнему теплую погоду.

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