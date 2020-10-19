Пять трамваев встали в Нижнем Новгороде из-за пассажиров без масок. ФОТО: Алексей Алексеев.

О том, что общественный транспорт может отказаться везти пассажиров без маски, говорили давно. И вот, наконец, первый прецедент – в Нижнем Новгороде встали сразу пять трамваев из-за нарушителей масочного режима.

- Пять трамваев встали на линии из-за того, что у пассажиров не было маски и они отказывались покидать вагон, - поделились необычным видео нижегородцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». На кадрах видно, что на трамвайных путях в линию выстроились один за другим пять трамваев.

Как рассказал «Комсомолке» нижегородец Алексей Алексеев, все это произошло на маршруте № 8 в Автозаводском районе. Трамваи стояли там около двух часов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижегородской области будет ужесточен контроль за соблюдением масочного режима. Особенно пристальное внимание этому вопросу уделяется в общественном транспорте. Там даже проходят специальные рейды. К примеру, по итогам проверки 15 октября к ответственности были привлечены три перевозчика.

- Несмотря на то, что в автобусе находились пассажиры без масок, водитель продолжал ехать, - рассказал исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов. - Перевозчикам-нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Тем временем в общественном транспорте начали бесплатно выдавать маски пассажирам старше 65 лет.

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