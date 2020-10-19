Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 19 октября 2020 года: в регионе скончались пятеро от коронавируса Фото: Александр ГЛУЗ

За последние сутки в регионе зафиксировано 289 новых заболевших коронавирусом — число заражённых нарастает день за днём одинаково активно. В общей сложности, в Нижегородском регионе с подтверждённым диагнозом COVID-19 оказались 36 770 человек. При том, что положительная статистика перестала радовать. За сутки излечились всего 78 нижегородцев. Суммарно в области выздоровели 30 655 человек. К сожалению, жертв вируса становится всё больше. За минувшие 24 часа их пятеро. А в целом, за весь период эпидемии смертей уже 655. На территории всего Нижегородского региона лидерами в рейтинге заражения остаются Дзержинск, Павловский район и Бор. В черте Нижнего Новгорода — Автозаводский и Ленинский районы.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, что в местах массового скопления людей контроль усиливается. А за несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер в Нижнем Новгороде опечатаны три магазина. Глеб Никитин внёс дополнения в указ о режиме повышенной готовности: люди с признаками респираторных заболеваний обязаны носить маски при любом выходе из дома без исключения. А кроме того, новой мерой безопасности стало ограничение доступа зрителей на спортивные мероприятия. ВУЗы и профессиональные учебные заведения должны перейти на дистанционную работу, согласно рекомендациям.