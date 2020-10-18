"С первым снегом, друзья!": первый снег выпал в Нижегородской области 18 октября Фото: СОЦСЕТИ

Прямо сегодня, несмотря на середину октября, зима вторглась на нижегородскую территорию. Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии первого выпавшего в этом году снега! В группе ВКонтакте "Регион-52" появились три фотографии, сделанные, по словам автора поста, в Тонкинском районе области, в деревне Большое Содомово. На них видно, что слой снега совсем тонкий, еле-еле покрывший ещё зелёную траву, дороги и крыши домов. Но тем не менее, всё вокруг белым-бело. И сомнений никаких — зима уже близко.

Зима вторглась на нижегородскую территорию. Фото: СОЦСЕТИ

— С первым снегом, друзья! — обращается к пользователям автор публикации. — Пусть его совсем мало, пусть — далеко.

А следом интересуется.

— Как думаете, с учётом такой тёплой осени, какой будет зима?

Мнение комментаторов на этот счёт разделились. Кто-то считает, что морозов и снегопадов нам ждать не стоит и зима будет не холоднее прошлой, но большее количество человек думает иначе.

— Будет русская зима. Какая и должна быть, — делится Алексей Кузнецов.

— Зима будет обязательно, только ещё и март месяц прихватит, — добавила Надежда Вердиревская.

— Я думаю лучше, чем в том году, — пишет Дмитрий Смирнов.

Но оказалось, что далеко не все нижегородцы ждут снегопады, морозы и зимнюю сказку.

— Чтоб снега не было и не больше -5, — высказался на по этому поводу пользователь под именем Кузьмич Ягер.

— Надеюсь, что снега не много будет... -10-15 меня бы устроило вполне, — вторит Алексей Храмцов.

Всё вокруг белым-бело. Фото: СОЦСЕТИ

Поживём — увидим. А вот Нина Дубинина напомнила о действительно важных вещах, когда непогода только усугубится.

— Айда резину менять!

А также в комментариях можно увидеть, что, оказывается, снег уже видели вчера, 17 октября, в Семёновском районе Нижегородской области.

Напомним, что Нижегородский гидрометцентр предупредил, что сегодня в регионе ожидаются сильные дожди и порывистый ветер. А на ближайшую неделю прогнозируют ночные заморозки и температуру днём от 3 до 8 градусов.

Куртки, шапки и шарфы стоит держать наготове.