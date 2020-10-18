Ливни и сильный ветер: Экстренное предупреждение объявлено в Нижнем Новгороде.

В течение всего дня 18 октября в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидаются ливни с сильным ветром. Соответствующее предупреждение выпустило ЦУКС со ссылкой на Верхне-Волжское УГМС.

- В этот день в регионе ожидаются порывы южного ветра до 13-18 метров в секунду и сильный дождь, - говорится в предупреждении. – Такая погода сохранится и вечером. В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, связанных с повреждением линий электропередач и линий связи. Также возможны нарушения в работе объектов ЖКХ и энергетики. Есть вероятность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций.

Из-за такой погоды возможны чрезвычайные ситуации, связанные с локальными подтоплениями из-за неисправностей ливневых стоков, затопления низких участков местности, низководных мостов и сельхозугодий.

БДИ!

• Не выезжайте на личном транспорте без особой необходимости

• Находясь за рулем, снизьте скорость, так как дороги могут быть размыты, а видимость снижается.

• Не пытайтесь преодолеть подтопленные участки

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